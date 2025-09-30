Zaberie vám 90 sekúnd a prinesie úľavu. Renomovaný odborník odhalil trik, ako rýchlo zvládnuť stres - Dobré noviny
Zaberie vám 90 sekúnd a prinesie úľavu. Renomovaný odborník odhalil trik, ako rýchlo zvládnuť stres
Zaberie vám 90 sekúnd a prinesie úľavu. Renomovaný odborník odhalil trik, ako rýchlo zvládnuť stres

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @prostooleh

Zabudnite na zložité techniky.

Nervozita pred pracovným pohovorom, ponáhľanie sa za povinnosťami či nečakaný telefonát s nepríjemnou správou – stres si nevyberá čas ani miesto. Často prichádza vtedy, keď naň máme najmenej energie. Odborníci však upozorňujú, že zvládnuť ho môže byť jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať. A stačí na to len minúta a pol.

Doktor Vassily Eliopoulos, známy aj ako Dr. Vass, patrí medzi priekopníkov modernej medicíny zameranej na dlhovekosť. Ako spoluzakladateľ a hlavný lekár spoločnosti Longevity Health strávil roky v zdravotníckom systéme, kde si všimol, že liečba sa často sústredí na následky, nie na prevenciu. 

Foto: Freepik, @creativeart

Preto sa rozhodol zamerať na to, ako ľuďom pomôcť udržiavať zdravie a predchádzať chorobám.

Ako uvádza portál MSN, nedávno predstavil techniku, ktorá dokáže zmierniť stres už v priebehu 90 sekúnd. Základom je hlboké dýchanie, ktoré aktivuje parasympatický nervový systém.

Prečo funguje?

Ako vysvetľuje Better Health, pri strese sa dýchanie mení – stáva sa plytkým a zrýchleným. Telo tak namiesto bránice využíva hornú časť hrudníka a ramená. Výsledkom je hyperventilácia, ktorá úzkosť ešte zhoršuje. Keď však vedome napodobníme pokojný dych, telo spustí tzv. relaxačnú reakciu – spomalí sa tep, klesne krvný tlak a úzkosť ustupuje.

Technika Doktora Vassa je veľmi prístupná a zvládne ju každý:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

