Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine
Som gurmán, rada varím, rada jem, rada tančím, milujem, prezradila o sebe herečka.
Je vášnivou gurmánkou, v kuchyni sa cíti ako doma a najviac obľubuje klasické recepty, ktoré nikdy nesklamú. Herečka Eva Pavlíková spočiatku varila striktne podľa inštrukcií na papieri, no dnes už v kuchyni často improvizuje. Rada si listuje časopisy o varení aj kuchárske knihy a keď môže, svojimi nápadmi inšpiruje aj ostatných.
Rada varí, tancuje a miluje
„Môj manžel vravieva, že viem celkom obyčajné jedlá vynikajúco ochutiť. Zrejme je to tým, že ľúbim dobré jedlo,“ s úsmevom prezradila herečka pre Korzár. Dodala, že nové recepty si často prináša aj z dovoleniek a keď jej niečo zachutí, nebojí sa spýtať, ako to bolo pripravené.
„Moja sila už nie je v štíhlej postave postave a tvári bez vrások, ale v niečom úplne inom. Niekto nemá kilá, ale má vrásky. Ja mám kilá, čiže nemám vrásky. Vybrala som si túto cestu, lebo som gurmán, rada varím, rada jem, rada tančím, milujem. Veď telo sa musí dostať do hrobu riadne zdevastované,“ vysvetlila v rozhovore pre Zdravie a podelila sa o recept, ktorý nadchne každú návštevu.
Lekvárové taštičky z lístkového cesta síce možno pozná úplne každý, no stačí do nich pridať orechy, ako to robí Eva Pavlíková, a hneď sú o kúsok vznešenejšie. Zásluhu má na tom aj moment prekvapenia po zahryznutí do sladkého pečiva.