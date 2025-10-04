Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Ľubo Roman / Spolu s Janou Belákovou vo filme Slnko v sieti (1962)

Aj keď bol ministrom, na jej obedy musel chodiť. Ľubo Roman prežil 51 rokov s netypickou Slovenkou Ines

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

SLEDUJE NÁS 207 297 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.
Eva Pavlíková / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/eva.pavlikova, Unsplash/Gennady Zakharin

Som gurmán, rada varím, rada jem, rada tančím, milujem, prezradila o sebe herečka.

Je vášnivou gurmánkou, v kuchyni sa cíti ako doma a najviac obľubuje klasické recepty, ktoré nikdy nesklamú. Herečka Eva Pavlíková spočiatku varila striktne podľa inštrukcií na papieri, no dnes už v kuchyni často improvizuje. Rada si listuje časopisy o varení aj kuchárske knihy a keď môže, svojimi nápadmi inšpiruje aj ostatných.

Rada varí, tancuje a miluje

„Môj manžel vravieva, že viem celkom obyčajné jedlá vynikajúco ochutiť. Zrejme je to tým, že ľúbim dobré jedlo,“ s úsmevom prezradila herečka pre Korzár. Dodala, že nové recepty si často prináša aj z dovoleniek a keď jej niečo zachutí, nebojí sa spýtať, ako to bolo pripravené.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Eva Pavlikova (@eva.pavlikova)

„Moja sila už nie je v štíhlej postave postave a tvári bez vrások, ale v niečom úplne inom. Niekto nemá kilá, ale má vrásky. Ja mám kilá, čiže nemám vrásky. Vybrala som si túto cestu, lebo som gurmán, rada varím, rada jem, rada tančím, milujem. Veď telo sa musí dostať do hrobu riadne zdevastované,“ vysvetlila v rozhovore pre Zdravie a podelila sa o recept, ktorý nadchne každú návštevu.

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Keď ich pripravuje, s láskou spomína na kolegu. Eva Pavlíková by zemiakové halušky mohla jesť každý deň

Lekvárové taštičky z lístkového cesta síce možno pozná úplne každý, no stačí do nich pridať orechy, ako to robí Eva Pavlíková, a hneď sú o kúsok vznešenejšie. Zásluhu má na tom aj moment prekvapenia po zahryznutí do sladkého pečiva.

Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.