Nevedel, že ju pozná celé Slovensko. Jojkárku Hanu Zavřelovú si získal Adam, ktorý sa nikdy na nič nehral
Od začiatku jej hovoril, že s ňou počítať, hoci bol mladší.
Keď prežila najťažšie obdobie v živote, povedala si, že sa viac nebude trápiť malichernosťami. „Človek je však tvor nevďačný – keď sa má dobre, zabudne na to, čo si sľuboval a dnes som, žiaľ, na 80 percent rovnaký cholerik a stresujem sa ako predtým. Verím však, že sa polepším,“ priznala obľúbená jojkárka Hana Zavřelová Gallová, ktorej cholerická povaha neubrala na šarme. Pred 17 rokmi sa do nej na prvý pohľad zamiloval jej budúci kolega Adam Zavřel a neodradil ho ani vekový rozdiel. Známi moderátori dnes priznávajú, že spolu prežili krásne aj ťažké roky.
Padli si do oka
Hana mala len 20 rokov, keď začala pracovať v televízii, ktorá prakticky len začínala s vysielaním. „Koncom októbra 2002, teda pred osemnástimi rokmi, prišlo jedno 20-ročné ucho do Jojky ako redaktorka zahraničného spravodajstva. Vôbec som vtedy netušila, že budem s touto firmou oslavovať ešte aj jej plnoletosť. Ja som prakticky nikde inde nikdy nepracovala,“ prezradila na sociálnych sieťach moderátorka. Po televíznej kariére pritom nikdy netúžila. „Pamätám si dodnes, ako som prvé týždne plakala pri pozeraní materiálov z agentúr, konfrontovaná s hrôzami, o ktorých som netušila,“ spomínala.
Aj keď si mnohí myslia, že jej manžela Adama Zavřela spoznala práve v televízii, nebolo to tak. „Spoznali sme sa na večierku v byte spoločného známeho. Skrátka sme si tam padli do oka (úsmev). Vymenili sme si čísla, písali si, išli sme do kina,“ spomínala pre Život na ich začiatky, keď bola Hana už známou moderátorkou, no Adam ju vôbec nepoznal.
Strach o život
„Keď sme sa spoznali, pracoval v rádiu a väčšinou vysielal vtedy, keď ja som bola na obraze. Vôbec ma nepoznal. Lenže zo situácie pochopil, že nie som celkom neznáma, ale povedal mi, nech sa na neho nehnevám, lenže on vôbec netuší, kto som a čo robím. Tým si ma získal. Rozhodne to nebolo tak, že by si povedal – aha, tá je z telky, tú zbalím,“ prezradila s úsmevom v minulosti pre Korzár obľúbená moderátorka. Od Adama bola o štyri roky staršia a za sebou už mala veľmi náročnú životnú skúšku. Zdanlivo obyčajná kontrola u lekára sa totiž zmenila na strach o život.