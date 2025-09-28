Po toxickom vzťahu našla šťastie pri dobrákovi, ktorý ju zbožňuje. Selena Gomez sa vydala
Speváčka a hudobný producent potvrdili svoj vzťah v decembri 2023 a o rok neskôr sa zasnúbili.
Po niekoľkoročnom náročnom vzťahu s kanadskou popovou hviezdou Justinom Bieberom a ďalších nevydarených románikoch sa konečne dočkala aj slávna speváčka a herečka Selena Gomez. Už nejaký čas totiž randí s hudobným producentom Bennym Blancom a v sobotu, 27. septembra si v kalifornskej Santa Barbare obaja povedali aj svoje áno. Informuje o tom magazín People.
Večnosť začína teraz
Selena Gomez a Benny Blanco potvrdili svoj vzťah v decembri 2023 a o rok neskôr sa zasnúbili. Pred koncom vlaňajšieho roka sa totiž Selena na sociálnej sieti pochválila zásnubným prsteňom. „Večnosť začína teraz...,“ napísala k fotografii, na ktorej sa jej na ruke vyníma prsteň s obrovským diamantom.
Po dvoch rokoch spoločného života sa tak tridsaťtriročná speváčka a herečka a tridsaťsedemročný hudobný producent v sobotu 27. septembra zosobášili v Kalifornii.
Umelkyňa oznámila šťastnú správu na svojom profile na sociálnej sieti, kde zdieľala sériu fotografií a klipov zo svadby a jednoduchý popis: „27.9.25,“ napísala a pridala aj emotikony dvoch srdiečok. Fotografie ukazujú novomanželov, ako sa objímajú, držia sa za ruky a užívajú si tento okamih.