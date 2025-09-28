Po toxickom vzťahu našla šťastie pri dobrákovi, ktorý ju zbožňuje. Selena Gomez sa vydala - Dobré noviny
Po toxickom vzťahu našla šťastie pri dobrákovi, ktorý ju zbožňuje. Selena Gomez sa vydala
Život ju presvedčil, že manželstvo nie je všetko. Dagmar Sanitrová našla lásku tam, kde ju nehľadala

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Dagmar Sanitrová a Pavol Mikulík - Ako sa husár učiteľom stal / Dagmar Sanitrová v seriáli Naši

Lekári hovorili, že sa nedožije rána. Herečku Dagmar Sanitrovú zachránil až zážitok medzi nebom a zemou

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Po toxickom vzťahu našla šťastie pri dobrákovi, ktorý ju zbožňuje. Selena Gomez sa vydala

Selena Gomez sa vydala.
Selena Gomez sa vydala. — Foto: Instagram @ selenagomez (Foto: petrafcollins)

Speváčka a hudobný producent potvrdili svoj vzťah v decembri 2023 a o rok neskôr sa zasnúbili.

Po niekoľkoročnom náročnom vzťahu s kanadskou popovou hviezdou Justinom Bieberom a ďalších nevydarených románikoch sa konečne dočkala aj slávna speváčka a herečka Selena Gomez. Už nejaký čas totiž randí s hudobným producentom Bennym Blancom a v sobotu, 27. septembra si v kalifornskej Santa Barbare obaja povedali aj svoje áno. Informuje o tom magazín People.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Večnosť začína teraz

Selena Gomez a Benny Blanco potvrdili svoj vzťah v decembri 2023 a o rok neskôr sa zasnúbili. Pred koncom vlaňajšieho roka sa totiž Selena na sociálnej sieti pochválila zásnubným prsteňom. „Večnosť začína teraz...,“ napísala k fotografii, na ktorej sa jej na ruke vyníma prsteň s obrovským diamantom.

Selena Gomez.
Prečítajte si tiež: Ďalšia celebrita na Ozempicu, vinia ju. Selena Gomez otvorene hovorí o chorobe, pre ktorú jej kolíše váha

Po dvoch rokoch spoločného života sa tak tridsaťtriročná speváčka a herečka a tridsaťsedemročný hudobný producent v sobotu 27. septembra zosobášili v Kalifornii.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Selena Gomez (@selenagomez)

Umelkyňa oznámila šťastnú správu na svojom profile na sociálnej sieti, kde zdieľala sériu fotografií a klipov zo svadby a jednoduchý popis: „27.9.25, napísala a pridala aj emotikony dvoch srdiečok. Fotografie ukazujú novomanželov, ako sa objímajú, držia sa za ruky a užívajú si tento okamih. 

Šaty od Ralpha Laurena

