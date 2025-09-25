Aby sa vyhol vojne, vymyslel si plán. Nádejný právnik rodičom dokázal, že ho uživí aj jeho vášeň
Hoci s ním mama s otcom často nesúhlasili, vždy stáli pri ňom.
Po strednej škole odišiel študovať právo, pretože nechcel hneď po maturite nastúpiť na povinnú vojenskú službu a stráviť tam celé dva roky. Vedľa budovy fakulty, ktorú mladík z fotografie navštevoval, sídlilo konzervatórium a kamaráti mu vtedy poradili, že jedna kapela práve hľadá nového speváka.
Prihlásil sa preto na konkurz, na ktorom mu oznámili, že ho berú, ale musí zásadne zmeniť imidž, lebo má príliš dlhé vlasy. Bez najmenšieho zaváhania sa teda ostrihal dohola a keď odchádzal z ďalšej skúšky, počul, ako si ostatní hudobníci medzi sebou šepkajú, že je lepší kandidát než ten, ktorý tam bol pred týždňom. Nespoznali ho, zaujal ich ešte viac ako predtým a nakoniec ho medzi seba prijali rovno dvakrát.