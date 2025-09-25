Ceny potravín sú extrémne aj pre neho. Jamie Oliver prezradil 4 praktické tipy, ako ušetriť pri nakúpe
Chápem, že pohodlie je fajn, ale ak sa naň spoliehate celý život, vyjde vás to na poriadny balík, hovorí otvorene.
Najpredávanejší autor kuchárskych kníh a šéfkuchár Jamie Oliver už desaťročia zdôrazňuje, že v domácnosti sa dá variť zdravo a pritom cenovo dostupne. Otec piatich detí to ukázal v reportáži pre CNN, keď sa vybral do supermarketu s pracujúcou matkou, aby jej poradil, ako ušetriť v čase rekordne vysokých cien potravín.
„Viete, na konci dňa mám na nákup asi tak 10 minút. Potom musím utekať na metro, vyzdvihnúť syna z jaslí a ešte variť večeru,“ povedala otvorene Channon Hodgeová, ktorá poprosila Jamieho Olivera, aby ju naučil nakupovať lacno, zdravo a efektívne. Skúsený kuchár a otec piatich detí sa s ňou podelil o štyri praktické tipy. „Len musíte byť dôslednejší v tom, aby ste nemíňali peniaze zbytočne,“ povedal.
4. Mäso nahraďte strukovinami
Ak napríklad varíte bolonské špagety, skúste dať iba polovicu gramáže mletého mäsa a tú druhú doplňte strukovinami. „Snažím sa oveľa viac používať ovocie, zeleninu, oriešky a strukoviny, pretože to je presne to, čo potrebuje tvoje telo a je to presne to, čo potrebuje aj naša planéta,“ vysvetlil šéfkuchár, ktorý bežne v bolonskej omáčke používa menej mäsa a viac fazule.
„Stále je to úžasný zdroj bielkovín a ešte k tomu aj vlákniny. Cena je úžasná a plechovky môžete mať doma dlho, pretože sa tak ľahko neskazia,“ doplnil.
3. Nakupujte sezónne
„Táto časť obchodu je vždy lacná,“ povedal Jamie a ukázal na regál so zemiakmi a cibuľou. Práve tieto dve suroviny sú podľa neho výborným základom takmer každého jedla. „Na druhej strane je špargľa, ktorá nie je nikdy lacná, pretože jej sezóna nie je celý rok,“ vysvetlil. Na jeseň odporúča siahnuť najmä po tekviciach, ktoré sú sezónne a lacné. „Príroda ich obalila šupkou, vďaka ktorej vám doma vydržia aj mesiace, ak ich nenakrojíte,“ pokračoval Jamie.