Ceny potravín sú extrémne aj pre neho. Jamie Oliver prezradil 4 praktické tipy, ako ušetriť pri nakúpe - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Ceny potravín sú extrémne aj pre neho. Jamie Oliver prezradil 4 praktické tipy, ako ušetriť pri nakúpe
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Krystyna Pyszková je už mamou.

Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 317 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Ceny potravín sú extrémne aj pre neho. Jamie Oliver prezradil 4 praktické tipy, ako ušetriť pri nakúpe

Jamie Oliver.
Jamie Oliver. — Foto: Instagram - @jamieoliver; Reprofoto CNN

Chápem, že pohodlie je fajn, ale ak sa naň spoliehate celý život, vyjde vás to na poriadny balík, hovorí otvorene.

Najpredávanejší autor kuchárskych kníh a šéfkuchár Jamie Oliver už desaťročia zdôrazňuje, že v domácnosti sa dá variť zdravo a pritom cenovo dostupne. Otec piatich detí to ukázal v reportáži pre CNN, keď sa vybral do supermarketu s pracujúcou matkou, aby jej poradil, ako ušetriť v čase rekordne vysokých cien potravín.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Begin Again (@beginagain)

„Viete, na konci dňa mám na nákup asi tak 10 minút. Potom musím utekať na metro, vyzdvihnúť syna z jaslí a ešte variť večeru,“ povedala otvorene Channon Hodgeová, ktorá poprosila Jamieho Olivera, aby ju naučil nakupovať lacno, zdravo a efektívne. Skúsený kuchár a otec piatich detí sa s ňou podelil o štyri praktické tipy. „Len musíte byť dôslednejší v tom, aby ste nemíňali peniaze zbytočne,“ povedal.

4. Mäso nahraďte strukovinami

Ak napríklad varíte bolonské špagety, skúste dať iba polovicu gramáže mletého mäsa a tú druhú doplňte strukovinami. „Snažím sa oveľa viac používať ovocie, zeleninu, oriešky a strukoviny, pretože to je presne to, čo potrebuje tvoje telo a je to presne to, čo potrebuje aj naša planéta,“ vysvetlil šéfkuchár, ktorý bežne v bolonskej omáčke používa menej mäsa a viac fazule.

Jamie Oliver / Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Aj z obyčajnej praženice môžete mať gurmánsky zážitok. Jamie Oliver ju vylepšil špeciálnymi prísadami

„Stále je to úžasný zdroj bielkovín a ešte k tomu aj vlákniny. Cena je úžasná a plechovky môžete mať doma dlho, pretože sa tak ľahko neskazia,“ doplnil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jamie at Home (@jamieoliverathome)

3. Nakupujte sezónne

„Táto časť obchodu je vždy lacná,“ povedal Jamie a ukázal na regál so zemiakmi a cibuľou. Práve tieto dve suroviny sú podľa neho výborným základom takmer každého jedla. „Na druhej strane je špargľa, ktorá nie je nikdy lacná, pretože jej sezóna nie je celý rok,“ vysvetlil. Na jeseň odporúča siahnuť najmä po tekviciach, ktoré sú sezónne a lacné. „Príroda ich obalila šupkou, vďaka ktorej vám doma vydržia aj mesiace, ak ich nenakrojíte,“ pokračoval Jamie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.