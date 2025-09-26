Vyskúšal najlepšiu verziu mrkvového koláča. Inšpiráciu si Martin Harich priniesol z kaviarne v Londýne
„Povedal som si, že toto sa musím doma naučiť. Tak som cvičil,“ pochválil sa známy spevák.
Varenie je podľa neho rovnaké umenie ako hudba, rád cestuje a na svojich výletoch často spoznáva aj tradičné pokrmy rôznych krajín sveta. Spevák Martin Harich síce o sebe nehovorí ako o veľkom kuchárovi, no za sporákom či pri rúre stratený nie je. Niektoré jedlá, ktoré na nových miestach ochutná, si dokonca skúša pripravovať aj doma.
Inšpirácia z kaviarne
„Na halušky by som si sám asi netrúfol. Tie robí bezkonkurenčne najlepšie moja mamka. Vždy, keď sa vrátim z ďalekej cesty, čakajú ma na stole. Úplne ako z rozprávky. Ale vyprážaný syr som už párkrát zvládol,“ priznal pre portál Varecha.sk umelec, ktorý si výnimočné okamihy často spája práve s jedlom, ktoré mal pri ich prežívaní práve na stole.
Najviac si podľa vlastných slov užíva atmosféru a chuť talianskej kuchyne, no fascinuje ho i rôznorodosť a farebnosť tradičných chodov v ďalších kútoch sveta. Niekedy ho to, čo ochutná, zasiahne tak veľmi, že si to musí po príchode z ciest pripraviť aj doma.
„Sedel som v jednej kaviarni v Londýne a ku káve som si dal najlepší mrkvový koláč v živote a povedal som si, že toto sa musím naučiť aj doma. Tak som cvičil a napiekol som ich asi desať, pätnásť,“ priznal známy spevák pre TV Varecha.