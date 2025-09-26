Vyskúšal najlepšiu verziu mrkvového koláča. Inšpiráciu si Martin Harich priniesol z kaviarne v Londýne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vyskúšal najlepšiu verziu mrkvového koláča. Inšpiráciu si Martin Harich priniesol z kaviarne v Londýne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Hádanka.

Aby sa vyhol vojne, vymyslel si plán. Nádejný právnik rodičom dokázal, že ho uživí aj jeho vášeň

Marcella Molnárová sa teší z takmer dospelej dcéry Sophie.

V noci so zrkadielkom kontrolovala mamu, či ešte žije. Marcella Molnárová je v živote najviac hrdá na dcéru

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 319 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vyskúšal najlepšiu verziu mrkvového koláča. Inšpiráciu si Martin Harich priniesol z kaviarne v Londýne

Martin Harich/Ilustračné foto
Martin Harich/Ilustračné foto — Foto: Instagram @martinharichmusic, Freepik/wahyu_t

„Povedal som si, že toto sa musím doma naučiť. Tak som cvičil,“ pochválil sa známy spevák.

Varenie je podľa neho rovnaké umenie ako hudba, rád cestuje a na svojich výletoch často spoznáva aj tradičné pokrmy rôznych krajín sveta. Spevák Martin Harich síce o sebe nehovorí ako o veľkom kuchárovi, no za sporákom či pri rúre stratený nie je. Niektoré jedlá, ktoré na nových miestach ochutná, si dokonca skúša pripravovať aj doma.

Inšpirácia z kaviarne

„Na halušky by som si sám asi netrúfol. Tie robí bezkonkurenčne najlepšie moja mamka. Vždy, keď sa vrátim z ďalekej cesty, čakajú ma na stole. Úplne ako z rozprávky. Ale vyprážaný syr som už párkrát zvládol,“ priznal pre portál Varecha.sk umelec, ktorý si výnimočné okamihy často spája práve s jedlom, ktoré mal pri ich prežívaní práve na stole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa M A R T I N H A R I C H (@martinharichmusic)

Najviac si podľa vlastných slov užíva atmosféru a chuť talianskej kuchyne, no fascinuje ho i rôznorodosť a farebnosť tradičných chodov v ďalších kútoch sveta. Niekedy ho to, čo ochutná, zasiahne tak veľmi, že si to musí po príchode z ciest pripraviť aj doma.

avízo

„Sedel som v jednej kaviarni v Londýne a ku káve som si dal najlepší mrkvový koláč v živote a povedal som si, že toto sa musím naučiť aj doma. Tak som cvičil a napiekol som ich asi desať, pätnásť,“ priznal známy spevák pre TV Varecha.

Mrkvový koláč podľa Martina Haricha:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.