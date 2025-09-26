VIDEO: Pred kamerami si zložila parochňu. Známa česká moderátorka poslala ľuďom silný odkaz - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Pred kamerami si zložila parochňu. Známa česká moderátorka poslala ľuďom silný odkaz
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Krystyna Pyszková je už mamou.

Nebolo plánované, ale milujú ho. Najkrajšia žena sveta a jej miliardár dali svojmu dievčatku netradičné meno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michaela Kocianová so snúbencom.

Keď prvý raz uspela, zhodili ju zo schodov. Michaele Kocianovej zoslal pánboh veľkorysého milionára

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

V pätnástich ušla za láskou, vydala sa na pustej ulici. Tereza Nvotová nechce žiť tak, ako sa od nej očakáva

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračná fotografia.

Po slabých mesiacoch konečne rastú. Veľká hubová MAPA prezradí, na ktoré miesta sa oplatí vyraziť s košíkom

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

SLEDUJE NÁS 207 320 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Pred kamerami si zložila parochňu. Známa česká moderátorka poslala ľuďom silný odkaz

Laďka Něrgešová.
Laďka Něrgešová. — Foto: Reprofoto YouTube - CNN Prima NEWS

Nikdy neviete, čo vám život prinesie.

„Neplačte, sú to iba vlasy,“ povedala známa česká moderátorka Laďka Něrgešová, keď v priamom prenose urobila gesto hodné obdivu. S úsmevom na tvári si pred zrakmi divákov zložila parochňu a ukázala, že aj uprostred náročnej liečby sa dá ostať silnou a inšpirovať tisíce ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1362581178569573&set=a.265515321609503

Zo štúdia do nemocnice

Na českých obrazovkách je viac ako 20 rokov a keď sa začiatkom mája vytratila, diváci netušili, čo sa stalo. „Nie všetky správy tu hovoríme radi a dnes je ten deň, ktorý medzi ne patrí. Takmer na tri mesiace moja kolegyňa Laďka Něrgešová zmizla z obrazoviek a my vám s jej dovolením povieme prečo,“ uviedla česká spolumoderátorka Iva Kubelková na televízii Prima.

Aneta Paríšková s manželom Miroslavom.
Prečítajte si tiež: Rakovina mi ukázala, akého úžasného chlapa som si vzala. Pre Anetu Pariškovú bol Mirko ochotný urobiť všetko

„Bohužiaľ, 5. mája viedla jej cesta z pražského štúdia rovno do nemocnice. Nikdy neviete, čo vám život prinesie. Ten deň Laďke priniesol nekompromisný verdikt lekárov. Bola nutná akútna operácia. Tu v ústrednej vojenskej nemocnici vykonal primár Dávid Netuka, ktorý Laďke z hlavy vyoperoval glioblastóm,“ zaznelo v dokrútke, v ktorej vyšlo najavo, že Laďka Něrgešová bojuje s mimoriadne zákernou formou rakoviny mozgu. Okrem toho, že nádor rýchlo rastie a preniká do mozgového tkaniva, 49-ročná moderátorka a dvojnásobná mama ťažko reaguje na liečbu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Laďka Něrgešová (@ladka_nergesova)

„Napriek tomu, že je nádor ťažko liečiteľný, moderná medicína dáva pacientom stále viac možností a nádeje. Tu nestráca ani Laďka, ani my s ňou. My v redakcii spravodajstva veríme, že všetko dobre dopadne a Laďka sa vráti,“ dodala vtedy s nádejou moderátorka.

V priamom prenose

Po tom, čo Laďka podstúpila operáciu nádoru na mozgu a následnú chemoterapiu, sa rozhodla vrátiť na televízne obrazovky. „Späť do programu Showtime na Prime som sa nevrátila preto, že už som zdravá. Ale preto, že i pri liečbe sa zatiaľ cítim dobre a chýbali mi diváci aj kolegovia,“ uviedla na sociálnych sieťach moderátorka, ktorá urobila pred kamerami veľmi silné gesto – dala si dole parochňu a divákom odkázala dôležité slová.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.