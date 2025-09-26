VIDEO: Pred kamerami si zložila parochňu. Známa česká moderátorka poslala ľuďom silný odkaz
Nikdy neviete, čo vám život prinesie.
„Neplačte, sú to iba vlasy,“ povedala známa česká moderátorka Laďka Něrgešová, keď v priamom prenose urobila gesto hodné obdivu. S úsmevom na tvári si pred zrakmi divákov zložila parochňu a ukázala, že aj uprostred náročnej liečby sa dá ostať silnou a inšpirovať tisíce ľudí.
Zo štúdia do nemocnice
Na českých obrazovkách je viac ako 20 rokov a keď sa začiatkom mája vytratila, diváci netušili, čo sa stalo. „Nie všetky správy tu hovoríme radi a dnes je ten deň, ktorý medzi ne patrí. Takmer na tri mesiace moja kolegyňa Laďka Něrgešová zmizla z obrazoviek a my vám s jej dovolením povieme prečo,“ uviedla česká spolumoderátorka Iva Kubelková na televízii Prima.
„Bohužiaľ, 5. mája viedla jej cesta z pražského štúdia rovno do nemocnice. Nikdy neviete, čo vám život prinesie. Ten deň Laďke priniesol nekompromisný verdikt lekárov. Bola nutná akútna operácia. Tu v ústrednej vojenskej nemocnici vykonal primár Dávid Netuka, ktorý Laďke z hlavy vyoperoval glioblastóm,“ zaznelo v dokrútke, v ktorej vyšlo najavo, že Laďka Něrgešová bojuje s mimoriadne zákernou formou rakoviny mozgu. Okrem toho, že nádor rýchlo rastie a preniká do mozgového tkaniva, 49-ročná moderátorka a dvojnásobná mama ťažko reaguje na liečbu.
„Napriek tomu, že je nádor ťažko liečiteľný, moderná medicína dáva pacientom stále viac možností a nádeje. Tu nestráca ani Laďka, ani my s ňou. My v redakcii spravodajstva veríme, že všetko dobre dopadne a Laďka sa vráti,“ dodala vtedy s nádejou moderátorka.
V priamom prenose
Po tom, čo Laďka podstúpila operáciu nádoru na mozgu a následnú chemoterapiu, sa rozhodla vrátiť na televízne obrazovky. „Späť do programu Showtime na Prime som sa nevrátila preto, že už som zdravá. Ale preto, že i pri liečbe sa zatiaľ cítim dobre a chýbali mi diváci aj kolegovia,“ uviedla na sociálnych sieťach moderátorka, ktorá urobila pred kamerami veľmi silné gesto – dala si dole parochňu a divákom odkázala dôležité slová.