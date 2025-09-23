Telo je ako špongia, z kozmetiky a jedla nasáva všetko škodlivé. Týmto látkam na etiketách sa vyhýbajte
Ak vaša obľúbená kozmetika obsahuje niektorú z týchto látok, možno bude lepšie nahradiť ju iným produktom.
Je načase prestať jesť mrazenú pizzu a pri výbere pleťových krémov siahať radšej po tých neparfumovaných? Ľudské telo funguje ako špongia, v priebehu rokov vstrebáva množstvo škodlivín z vonkajšieho prostredia a často je to v oveľa väčšej miere, než si myslíme. Nie všetky z týchto látok sú rovnako nebezpečné, no týmto 11 z nich by sme sa mali úplne vyhýbať. Ako informuje The Guardian, podľa odborníkov totiž predstavujú vážne riziko pre zdravie. Či sa ukrývajú aj vo vašej kozmetike alebo v jedle, to najrýchlejšie zistíte z etikiet na obaloch.
Kozmetika
5. Ftaláty
Ftaláty sa nachádzajú v kozmetike, plastových hračkách pre deti či v niektorých lakoch na vlasy a na nechty. Podľa odborníkov môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu spermií, vajíčok aj samotnú plodnosť. Hoci sa tvrdí, že výrobky s nižším obsahom ftalátov sú bezpečné, časť vedcov voči tomu ostáva aj naďalej skeptická.
Ak sa im teda chcete vyhnúť, sledujte na etiketách skratky ako DEP, DBP, DEHP či DiBP. Problém je, že ftaláty v produktoch nie sú vždy uvedené priamo, často sa skrývajú za označeniami ako parfum, fragrance alebo aroma, keďže sa používajú na fixáciu vôní. Preto platí jednoduché pravidlo – čím menej parfumácie, tým nižšie riziko prítomnosti ftalátov.
4. Parabény
V make-upe sa používajú ako konzervačné látky, nájdeme ich aj v produktoch na pleť či na vlasy, predlžujú trvanlivosť produktov a bránia množeniu mikróbov. Parabény s dlhým reťazcom, ako sú napríklad butylparabén, propylparabén alebo isobutylparabén, sa však môžu v tele hromadiť, napodobňovať hormóny a byť zdraviu škodlivé.