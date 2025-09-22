Vedia, aké je to byť na mizine. Títo slávni ľudia majú na konte milióny, ale rozhodli sa žiť skromne
S peniazmi nakladajú rozumne a nemíňajú za veci, ktoré považujú za zbytočné.
Čo by ste robili, keby ste boli bohatou celebritou a nemuseli riešiť peniaze? Žili by ste extravagantným a luxusným životným štýlom, alebo by ste išli skromnou cestou? Aj keď je možno ťažké si to predstaviť, podľa portálu moneyinc.com existuje pomerne veľa slávnych ľudí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov, napriek tomu si vybrali druhú možnosť.
4. Zooey Deschanel
Herečka a speváčka má značné čisté imanie, ale veľká časť z neho je vo forme nehnuteľností, akcií a dlhopisov. Až šesťdesiat percent jej majetku je viazaných a iba štyridsať percent má k dispozícii na ľubovoľné použitie.
Zooey Deschanel je tiež známa svojimi veľkými darmi charitatívnym organizáciám. Podľa mnohých z jej okolia je dobrosrdečnou osobou, ktorá necíti potrebu míňať peniaze na skrine plné značkových topánok a oblečenia. Dokonca ju videli nakupovať aj v second handoch.
3. Sarah Michelle Gellar
Predstaviteľka slávnej Buffy z upírskeho seriálu Buffy, premožiteľka upírov, je vydatá za hereckého kolegu Freddieho Prinza jr. a tento pár má povesť šetrných ľudí. Ich spoločný majetok sa odhaduje na 15 miliónov dolárov.
Rodinne založenú dvojicu rešpektujú pre ich skromnosť a Sarah Michelle Gellar pre jej dobrovoľnícku prácu. Jej matka ju totiž od útleho veku učila, že dávanie je dôležité bez ohľadu na to, koľko toho máte – či málo alebo veľa.