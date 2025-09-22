Vedia, aké je to byť na mizine. Títo slávni ľudia majú na konte milióny, ale rozhodli sa žiť skromne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vedia, aké je to byť na mizine. Títo slávni ľudia majú na konte milióny, ale rozhodli sa žiť skromne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Juraj Šoko Tabaček a Jana Labajová.

Dali sa dokopy, aj keď sa nesmeje jeho vtipom. Šoko Tabaček je po rozvode šťastný s temperamentnou Jankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

SLEDUJE NÁS 207 318 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vedia, aké je to byť na mizine. Títo slávni ľudia majú na konte milióny, ale rozhodli sa žiť skromne

Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinz Jr. / Dave Grohl
Sarah Michelle Gellar a Freddie Prinz Jr. / Dave Grohl — Foto: Instagram/sarahmgellar, Wikipedia/Andreas Lawen, Fotandi

S peniazmi nakladajú rozumne a nemíňajú za veci, ktoré považujú za zbytočné.

Čo by ste robili, keby ste boli bohatou celebritou a nemuseli riešiť peniaze? Žili by ste extravagantným a luxusným životným štýlom, alebo by ste išli skromnou cestou? Aj keď je možno ťažké si to predstaviť, podľa portálu moneyinc.com existuje pomerne veľa slávnych ľudí, ktorí majú dostatok finančných prostriedkov, napriek tomu si vybrali druhú možnosť.

Vľavo Matt LeBlanc v seriáli Priatelia a vpravo Demi Moore.
Prečítajte si tiež: Nemal na zubára, tak si chrup opravil sám. Niektorí slávni ľudia dobre vedia, čo je to mať hlboko do vrecka

4. Zooey Deschanel

Herečka a speváčka má značné čisté imanie, ale veľká časť z neho je vo forme nehnuteľností, akcií a dlhopisov. Až šesťdesiat percent jej majetku je viazaných a iba štyridsať percent má k dispozícii na ľubovoľné použitie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zooey Deschanel (@zooeydeschanel)

Zooey Deschanel je tiež známa svojimi veľkými darmi charitatívnym organizáciám. Podľa mnohých z jej okolia je dobrosrdečnou osobou, ktorá necíti potrebu míňať peniaze na skrine plné značkových topánok a oblečenia. Dokonca ju videli nakupovať aj v second handoch.

3. Sarah Michelle Gellar

Predstaviteľka slávnej Buffy z upírskeho seriálu Buffy, premožiteľka upírov, je vydatá za hereckého kolegu Freddieho Prinza jr. a tento pár má povesť šetrných ľudí. Ich spoločný majetok sa odhaduje na 15 miliónov dolárov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Rodinne založenú dvojicu rešpektujú pre ich skromnosť a Sarah Michelle Gellar pre jej dobrovoľnícku prácu. Jej matka ju totiž od útleho veku učila, že dávanie je dôležité bez ohľadu na to, koľko toho máte – či málo alebo veľa.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.