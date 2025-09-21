Koľkokrát denne je zdravé ísť na malú potrebu? Uznávaný slovenský urológ vysvetľuje, čo je ešte normálne
U detí je častejšie močenie normálne.
Močenie je prirodzenou súčasťou nášho života, ale len málokto sa zamýšľa nad tým, koľkokrát denne by mal ísť na toaletu. Odpoveď na túto zdanlivo jednoduchú otázku prezradil známy slovenský urológ Ján Švihra, ktorý v rozhovore pre portál Interez vysvetlil, aké číslo je už hraničné.
Studené prostredie
Ako upozornil, počet návštev toalety sa u každého človeka líši a ovplyvňuje ho viacero faktorov. „Počet močení sa odvíja od pitného režimu, prostredia, v ktorom sa nachádzame i fyzickej aktivity,“ vysvetlil pre Interez. Zohrať úlohu však môžu aj lieky či stres. „Ak človek sedí v studenom prostredí a vypije 6 litrov vody, bude močiť často, čo je pochopiteľné a normálne,“ pokračoval vo vysvetľovaní.
Ako uviedol lekár Jay Yepuri z portálu VeryWell Health, močový mechúr dokáže pojať približne 500 mililitrov (asi 2 poháre) moču, no nutkanie na močenie pocítite už vtedy, keď je mechúr naplnený asi do polovice.
Ak máte časté nutkanie na močenie, medzi bežné príčiny patria:
- infekcia močových ciest
- zväčšená prostata (u mužov stredného a vyššieho veku)
- opuch a infekcia močovej trubice
- vaginitída
- ochorenia súvisiace s nervami
Najčastejším dôvodom častého močenia je nadmerný príjem tekutín. Môžete však mať aj stav nazývaný polyúria, pri ktorom telo produkuje príliš veľa moču. Tento stav nastáva vtedy, keď organizmus vytvorí viac ako 2,5 litra moču denne.
Niektoré príčiny zvýšeného objemu moču zahŕňajú:
- vysoký príjem kofeínu
- konzumácia alkoholu
- diabetes
- zlyhávanie obličiek
- užívanie niektorých liekov
- vysoká alebo nízka hladina vápnika v tele
- kosáčikovitá anémia
Koľko je dosť?
Aby mali ľudia jasnejšiu predstavu, čo je z medicínskeho hľadiska ešte normálna frekvencia močenia, urológ Ján Švihra uviedol aj konkrétne čísla.