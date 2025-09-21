Koľkokrát denne je zdravé ísť na malú potrebu? Uznávaný slovenský urológ vysvetľuje, čo je ešte normálne - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Koľkokrát denne je zdravé ísť na malú potrebu? Uznávaný slovenský urológ vysvetľuje, čo je ešte normálne
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

SLEDUJE NÁS 207 323 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Koľkokrát denne je zdravé ísť na malú potrebu? Uznávaný slovenský urológ vysvetľuje, čo je ešte normálne

Ilustračná fotografia / Urológ Ján Švihra
Ilustračná fotografia / Urológ Ján Švihra — Foto: Chat GPT/Dobré noviny; Instagram - @urolog_svihra

U detí je častejšie močenie normálne.

Močenie je prirodzenou súčasťou nášho života, ale len málokto sa zamýšľa nad tým, koľkokrát denne by mal ísť na toaletu. Odpoveď na túto zdanlivo jednoduchú otázku prezradil známy slovenský urológ Ján Švihra, ktorý v rozhovore pre portál Interez vysvetlil, aké číslo je už hraničné.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ján Švihra (@urolog_svihra)

Studené prostredie

Ako upozornil, počet návštev toalety sa u každého človeka líši a ovplyvňuje ho viacero faktorov. „Počet močení sa odvíja od pitného režimu, prostredia, v ktorom sa nachádzame i fyzickej aktivity,“ vysvetlil pre Interez. Zohrať úlohu však môžu aj lieky či stres. „Ak človek sedí v studenom prostredí a vypije 6 litrov vody, bude močiť často, čo je pochopiteľné a normálne,“ pokračoval vo vysvetľovaní.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Utekáte pred odchodom z domu pre istotu na záchod? Podľa známeho slovenského urológa si tým môžete uškodiť

Ako uviedol lekár Jay Yepuri z portálu VeryWell Health, močový mechúr dokáže pojať približne 500 mililitrov (asi 2 poháre) moču, no nutkanie na močenie pocítite už vtedy, keď je mechúr naplnený asi do polovice.

Ak máte časté nutkanie na močenie, medzi bežné príčiny patria:

  • infekcia močových ciest
  • zväčšená prostata (u mužov stredného a vyššieho veku)
  • opuch a infekcia močovej trubice
  • vaginitída
  • ochorenia súvisiace s nervami

Najčastejším dôvodom častého močenia je nadmerný príjem tekutín. Môžete však mať aj stav nazývaný polyúria, pri ktorom telo produkuje príliš veľa moču. Tento stav nastáva vtedy, keď organizmus vytvorí viac ako 2,5 litra moču denne.

Niektoré príčiny zvýšeného objemu moču zahŕňajú:

  • vysoký príjem kofeínu
  • konzumácia alkoholu
  • diabetes
  • zlyhávanie obličiek
  • užívanie niektorých liekov
  • vysoká alebo nízka hladina vápnika v tele
  • kosáčikovitá anémia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Poliklinika Váš Lekár (@poliklinika.vaslekar)

Koľko je dosť?

Aby mali ľudia jasnejšiu predstavu, čo je z medicínskeho hľadiska ešte normálna frekvencia močenia, urológ Ján Švihra uviedol aj konkrétne čísla.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.