FOTO: Zázrak života pred rokmi ohúril celý svet. Takto dnes vyzerajú devätorčatá, ktoré prežili
Najznámejšia mama sveta otvorila album spomienok. Jej deti sú dnes už štvorročné.
Pred štyrmi rokmi sa Halima Cisséová z Mali stala najznámejšou mamou planéty. Priviedla na svet deväť detí naraz a išlo o vôbec prvé devätorčatá, ktoré prežili pôrod. Dnes už oslavujú štvrté narodeniny a tak sa rodičia pri tejto príležitosti so svetom podelili o spomienky na obdobie, ktoré zmenilo ich život.
Návrat do minulosti
Na Instagrame zverejnili sériu záberov zo vzácnych chvíľ pred pôrodom aj krátko po ňom. „Nezabudnuteľné spomienky,“ napísali k fotografiám, ktoré si pozreli tisícky fanúšikov. „Taká odvážna dáma! Nech vás Boh požehná a nech vám poskytne zaručí zdravie a bohatstvo," odkazujú dojatí ľudia.
Na zdieľaných fotografiách je Halima s manželom počas výnimočného tehotenstva, ale aj v nemocničnom oblečení, lekársky tím, ktorý pri pôrode asistoval, aj prvé zábery detí v inkubátoroch.
Ako uvádza Guinnessová kniha rekordov, lekári pôvodne predpokladali, že čakajú sedem detí. Až počas špecializovanej starostlivosti v Maroku sa ukázalo, že ich je ešte viac – dokopy deväť. Stali sa tak oficiálnymi držiteľmi rekordu a získali oficiálny certifikát.