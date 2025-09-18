Príbeh Olivera a Martina, ktorí prežili pád z 38 metrov, sleduje celé Slovensko. Rodiny prosia o pomoc - Dobré noviny
Príbeh Olivera a Martina, ktorí prežili pád z 38 metrov, sleduje celé Slovensko. Rodiny prosia o pomoc
Príbeh Olivera a Martina, ktorí prežili pád z 38 metrov, sleduje celé Slovensko. Rodiny prosia o pomoc

— Foto: Instagram @pomocpreolivera / Facebook Pomoc pre Maťka

Mladíci z Oravy v osudnom momente stáli na rovnakej plošine.

Letná brigáda mala byť pre 19-ročného Olivera a 23-ročného Martina z Oravy šancou zarobiť si na vlastné sny. Dnes však ich príbeh so zatajeným dychom sledujú tisíce Slovákov. Po páde z plošiny vo výške 38 metrov bojujú obaja mladíci v nemeckých nemocniciach o život. Mnohí ľudia im už poslali finančnú pomoc, no boj sa neskončil. Z nemocnice však prichádzajú aj prvé dobré správy.

Oliverov malý veľký pokrok

Oliver po páde, ktorý bol porovnateľný s pádom z dvanásteho poschodia budovy, utrpel devastujúce zranenia celého tela. Zostáva preto hospitalizovaný vo Frankfurte, kde sa lekári už viac než mesiac snažia o jeho záchranu. Hoci mu nedávali veľkú šancu, po viacerých operáciách mozgu, chrbtice a rúk sa objavila aspoň malá nádej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zbierka pre Olivera (@pomocpreolivera)

„Veľkým posunom týchto dní je to, že začal dýchať sám. Ak jeho zdravie neskomplikuje hroziaci zápal pľúc, mal by byť čo najskôr prevezený do špecializovanej kliniky, kde prebehne ďalšia operácia mozgu,“ priblížila Oliverova mama Zuzka na sociálnych sieťach.

Rodina verí, že jedného dňa sa vráti domov k mladšiemu bratovi, ale aj celej rodine. Cesta však bude dlhá, bolestivá a najmä finančne náročná. „Ďakujeme za každé euro, ktoré pomôže Oliverovi na jeho ceste k uzdraveniu, aj za vaše zdieľania a finančnú pomoc,“ dodala Oliverova mama.

Martina čakajú ďalšie zákroky

