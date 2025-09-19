Keď prišla o dcérku, dovolili jej rozlúčiť sa. Lucka Vondráčková našla šťastie u muža mladšieho o generáciu - Dobré noviny
Keď prišla o dcérku, dovolili jej rozlúčiť sa. Lucka Vondráčková našla šťastie u muža mladšieho o generáciu
Keď prišla o dcérku, dovolili jej rozlúčiť sa. Lucka Vondráčková našla šťastie u muža mladšieho o generáciu

Lucie Vondráčková.
Lucie Vondráčková. — Foto: Instagram - @lucievondrackovaofficial; Wikimedia Commons (David Sedlecký)

Keď jej napísal, myslela si, že je blázon.

„Myslím, že som sa už naučila brať veci tak, ako prídu. A keď prídu, je to fajn, keď odídu, asi to bolo z nejakého dôvodu,“ vraví Lucie Vondráčková. Obľúbená česká herečka a speváčka vo svojom živote prežila chvíle, podľa ktorých by mohli pokojne natočiť celovečerný film. Pre lásku k hokejistovi nechala všetko a vydala sa do zámoria, prekonala nesmierne bolestnú stratu dcérky Elišky a potom ťažký rozvod, z ktorého sa spamätávala celé štyri roky. Dnes je Lucka opäť šťastná po boku výrazne mladšieho partnera, ktorého jednou vetou dokáže vždy poriadne vytočiť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Vondráčková (@lucievondrackovaofficial)

Nastavila latku vysoko

„Keď vidím tie drsné vzťahy, ktoré tie ženy prežívajú – pretože sa to deje hlavne im –, musím povedať, že ja som mala samých skvelých partnerov. Myslím si, že som si vyberala veľmi obozretne a neľutujem ani jeden pekný vzťah, ktorý som mala,“ vravela pre Super.cz obľúbená česká herečka, ktorá na všetkých partnerov spomína v dobrom, hoci prekonala ťažké rany.

Zuzana Mauréry v roku 1993 a 2013.
Prečítajte si tiež: Veľmi si ju váži aj po rozvode. Zuzana Mauréry sa vydávala mladá, no láska prišla v zložitom čase

Prvou láskou Lucie Vondráčkovej bol o 12 rokov starší herec Michal Dlouhý, s ktorým sa po troch rokoch rozišla, pretože zatiaľ čo on túžil po rodine, ona sa cítila byť ešte mladá. Vášnivý románik prežila aj s frontmanom skupiny Kryštof. „Existuje jedna pražská speváčka a herečka, ktorá mi v pohľade na ženy – milenky – nastavila latku naozaj vysoko,“ zveril sa vtedy denníku Blesk Richard Krajčo. Oveľa vážnejší vzťah mala s krasokorčuliarom Tomášom Vernerom, no aj ten skončil pre rozdielne túžby, hoci s partnerom to mali tentokrát naopak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Lucie Vondráčková (@lucievondrackovaofficial)

Unavená a škaredá

„Ja to Lucke nezazlievam, rozhodla sa správne. Chcela vo vzťahu urobiť ďalší krok, vydať sa a mať deti. Ja som v tom štádiu nebol,“ priznal po rokoch Verner pre Sport Magazín. Práve po tomto rozchode stretla Lucka svojho osudového muža – hokejistu Tomáša Plekanca, ktorého stretla úplnou náhodou.

Prečítajte si tiež: Zbalil ju na Bali. Helena Vondráčková si životnú lásku takmer nevzala, rozhodol až pozoruhodný rituál

„Išla som na akciu, na ktorú sa mi strašne nechcelo, bola som unavená, škaredá, a tak som tam spievala. Potom som bola ešte škaredšia, pretože sa mi roztekal make-up. Chcela som ísť spať, ale prišiel za mnou pán Salava, že sa so mnou chce zoznámiť jeden mladý chalan,“ spomínala na nepodarený večer. Ten mladý chalan sa nakoniec stal jej manželom. Imponovalo jej vraj, že hokejista toho veľa nenahovoril.

Všetko opustila

„Tomáš prišiel a mlčal, a tak hovorím: ‚A ty robíš čo?‘ A on: ‚Hrám hokej.‘ A ja: ‚A kde?‘ ‚V Kanade.‘ A ja: ‚Vieš po francúzsky?‘ On: ‚Nie.‘ A ja: ‚Tak ahoj.‘ To bolo všetko,“ opísala nemotorné prvé stretnutie, ktoré nakoniec vyvrcholilo do jej osudového vzťahu. Spoločne prežili stratu dcérky aj rozchod, z ktorého sa herečka dostala až po štyroch rokoch.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

