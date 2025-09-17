Na sklonku života bojujú za slobodu. Tri odhodlané mníšky utiekli z domova dôchodcov a fandí im celý svet
So svetom komunikujú cez príspevky na sociálnej sieti, ktoré v sebe nesú silný odkaz.
Utiekli z opatrovateľského domu do svojho bývalého kláštora v Salzburgu, odkiaľ ich pred dvomi rokmi násilne presťahovali – a za rekordne krátky čas sa stali hviezdami Instagramu. Tri osemdesiatročné mníšky, sestra Regina (86), sestra Rita (81) a sestra Bernadette (88) mapujú svoj ‚nový život‘ na mieste, ktoré pre ne veľa znamená, a ich príspevky v sebe nesú silný odkaz. Sú totiž pripomienkou toho, že i na staré kolená má každý z nás bez rozdielu právo na dôstojné zaobchádzanie.
V roku 2023 sa v ich životoch začalo peklo. Salzburská diecéza vtedy trojicu mníšok bez akejkoľvek predošlej konzultácie či dohody presťahovala do opatrovateľského domu, pričom im zamedzila prístup k osobným veciam v zámku Goldstein aj k vlastným účtom – a to aj napriek tomu, že si vopred vybavili vlastné dôchodkové zabezpečenie.
Sestru Bernadette dokonca odviedli do opatrovateľského domu priamo z kliniky bez akýchkoľvek osobných vecí. „Celý svoj život som bola poslušná, ale toto bolo príliš,“ poznamenala pre BBC News. K dispozícii im zostalo iba „vreckové“ vo výške 150 eur mesačne. Trojica žien sa preto rozhodla zastať sa svojich práv a dnes svoju púť mapujú na sociálnej sieti, kde si za extrémne krátky čas získali tisíce podporovateľov.
Nezľakli sa ani zastrašovania
Po návrate do zámku Goldstein trojica žien zistila, že v ich niekdajšom bydlisku nie je elektrina ani tečúca voda, naoko neobývateľnej budove však nezostali napospas – vodu a núdzové generátory im napokon zabezpečili ich podporovatelia, ktorých však diecéza na čele s predstaveným Markusom Graslom od začiatku rada zastrašovala.
Prípad sa napokon dostal do povedomia širšej verejnosti vďaka podcastu Edith Meinhartovej a vzápätí o ňom písali médiá po celom svete, až kým mníšky v rakúskej tlači minulý mesiac nevzniesli proti Graslovi a diecéze niekoľko obvinení.