Na sklonku života bojujú za slobodu. Tri odhodlané mníšky utiekli z domova dôchodcov a fandí im celý svet - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Na sklonku života bojujú za slobodu. Tri odhodlané mníšky utiekli z domova dôchodcov a fandí im celý svet
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Robert Redford s druhou manželkou Sibylle.

Keď prišiel o synčeka, cítil obrovskú vinu. Robertovi Redfordovi dala nový život žena, ktorá ho nepoznala

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Ilustračná fotografia.

Najväčší neporiadok sa ukrýva v drobnostiach. Expertka na upratovanie radí, čo treba bez milosti vyhodiť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

Marko Igonda s manželkou Hanou Ševčíkovou.

Zbaľ sa a odíď, povedala by mu iná. Marko Igonda je 25 rokov s Hankou, pri ktorej ho netrafil šľak

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Aby uživil rodinu, roky strávil v bani. Herec Igor Kasala sa vďaka tvrdej práci naučil dôležitú vec

SLEDUJE NÁS 207 357 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Na sklonku života bojujú za slobodu. Tri odhodlané mníšky utiekli z domova dôchodcov a fandí im celý svet

— Foto: Instagram @nonnen_goldenstein

So svetom komunikujú cez príspevky na sociálnej sieti, ktoré v sebe nesú silný odkaz.

Utiekli z opatrovateľského domu do svojho bývalého kláštora v Salzburgu, odkiaľ ich pred dvomi rokmi násilne presťahovali – a za rekordne krátky čas sa stali hviezdami Instagramu. Tri osemdesiatročné mníšky, sestra Regina (86), sestra Rita (81) a sestra Bernadette (88) mapujú svoj ‚nový život‘ na mieste, ktoré pre ne veľa znamená, a ich príspevky v sebe nesú silný odkaz. Sú totiž pripomienkou toho, že i na staré kolená má každý z nás bez rozdielu právo na dôstojné zaobchádzanie.

Foto: Instagram @nonnen_goldenstein

V roku 2023 sa v ich životoch začalo peklo. Salzburská diecéza vtedy trojicu mníšok bez akejkoľvek predošlej konzultácie či dohody presťahovala do opatrovateľského domu, pričom im zamedzila prístup k osobným veciam v zámku Goldstein aj k vlastným účtom – a to aj napriek tomu, že si vopred vybavili vlastné dôchodkové zabezpečenie.

Cristina ešte ako mníška a dnes (vpravo)
Prečítajte si tiež: Mníška svojím talentom šokovala svet a potom vymenila habit za vysoké opätky: Zmena je znakom evolúcie

Sestru Bernadette dokonca odviedli do opatrovateľského domu priamo z kliniky bez akýchkoľvek osobných vecí. „Celý svoj život som bola poslušná, ale toto bolo príliš,“ poznamenala pre BBC News. K dispozícii im zostalo iba „vreckové“ vo výške 150 eur mesačne. Trojica žien sa preto rozhodla zastať sa svojich práv a dnes svoju púť mapujú na sociálnej sieti, kde si za extrémne krátky čas získali tisíce podporovateľov.

Nezľakli sa ani zastrašovania

Po návrate do zámku Goldstein trojica žien zistila, že v ich niekdajšom bydlisku nie je elektrina ani tečúca voda, naoko neobývateľnej budove však nezostali napospas – vodu a núdzové generátory im napokon zabezpečili ich podporovatelia, ktorých však diecéza na čele s predstaveným Markusom Graslom od začiatku rada zastrašovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @nonnen_goldenstein

Prípad sa napokon dostal do povedomia širšej verejnosti vďaka podcastu Edith Meinhartovej a vzápätí o ňom písali médiá po celom svete, až kým mníšky v rakúskej tlači minulý mesiac nevzniesli proti Graslovi a diecéze niekoľko obvinení.

Nie je to pravda, bráni sa predstavený

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.