Stylisti z Paríža prezradili, ktorý účes uberie aj desať rokov. Dvihne vám tvár a zakryje nedokonalosti
Stylisti z Paríža prezradili, ktorý účes uberie aj desať rokov. Dvihne vám tvár a zakryje nedokonalosti

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Freepik/freepik, prostooleh

Je to ako mini lifting tváre, tie premeny sú neskutočné, tvrdí celebritný stylista.

Ako nájsť účes, ktorý je elegantný a zároveň omladzuje? Parížski stylisti majú na túto otázku jednoduchú odpoveď. Ženám túžiacim po vizáži, ktorá bude citlivá k ich nedokonalostiam a zároveň vyzdvihne ich krásu, odporúčajú francúzsky bob. Ten dokáže podľa nich aj zrelej dáme vizuálne ubrať až 10 rokov.

Dokonalé proporcie

Francúzsky bob vytvára na rozdiel od klasických strihov tohto typu optickú ilúziu, ktorá prirodzene dvíha a zvýrazňuje tie najkrajšie črty. Jeho tajomstvo spočíva v dĺžke - vlasy siahajú presne po bradu, čo vytvára efekt orámovanej tváre a sústreďuje pozornosť na oči a lícne kosti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

„Keď sú vlasy zastrihnuté úplne presne, zjemnia sa tým nedokonalosti, ktoré sa objavujú s pribúdajúcim vekom. Zároveň sa zvýrazní to najlepšie. Je to ako architektúra na tvári, tie proporcie musia byť dokonalé,“ vysvetlila pre portál Journée mondiale stylistka Marie Dupont.

Ktorým ženám svedčí najviac?

Bob je ideálny aj pre ženy s redšími vlasmi. Podobne ako na mieru ušité šaty, aj tento účes dodáva pri správnej technike strihania objem tam, kde je to najviac potrebné a vytvára dojem hustých a zdravých vlasov. Nie je jednoliaty, skladá sa z viacerých vrstiev a navyše je praktický a štýlový. 

