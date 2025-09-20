O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Nemohla to povedať ani vlastnej rodine. Broňa Gregušová po vzťahu s Cimarrom vie, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Iveta Radičová a Marián Balász.

Keď sa chce hádať, nedá sa to. Iveta Radičová je roky s bývalým kňazom, pri ktorom má neuveriteľný servis

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Ilustračné foto

Cinkne vám 170 eur a nemusíte pre to urobiť nič. Peniaze navyše už čochvíľa pomôžu tisíckam Slovákov

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Budem odkrývať pravdu. Broňa Gregušová po rokoch pri Cimarrovi hovorí, že všetkého bolo dosť

V televíznom programe Deset stupňů ke zlaté (vľavo) a v Receptáři prima nápadů

Keď ho syn trpko sklamal, zriekol sa ho. Kutil Přemek Podlaha mal až do konca oporu v ráznej Katke

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Karin Haydu Martinovi Rácovi vo väzení veľmi pomohla.

Keď ho poslali za mreže, starala sa mu o dcérku. Karin Haydu v ťažkých chvíľach stála za kontroverzným mužom

SLEDUJE NÁS 207 323 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

O svadbe vedeli všetci, len ona nie. Petra Polnišová by nikdy nepovedala, že s Jurajom bude najšťastnejšia

Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom
Petra Polnišová pri natáčaní / S manželom Jurom — Foto: Instagram - @polnis_petusa; Profimedia

Na lásku potrebovala správne načasovanie.

„Aha, aký pekný chlapček!“ Takto pokrikovali po Petre Polnišovej ešte v čase, keď netušila, že raz bude jednou z najlepších herečiek na Slovensku. Mama ju strihala na chalana, ľudia si ju s ním plietli a Petra sa musela naučiť brániť tým, čo jej ide najlepšie – humorom. Život jej pripravil množstvo trápnych chvíľ a keď už prestala veriť na rozprávkové konce, prišiel do jej života Juraj, s ktorým potom mala svadbu, o ktorej ani nevedela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)

Život plný trapasov

K tomu, že si bude zo seba večne uťahovať a že sa humorom nakoniec bude aj živiť, ju vraj dokopal samotný život. „Ja som vlastne ani nemala inú šancu,“ vravela kedysi pre magazín EMMA Petra Polnišová, pre ktorú bol humor odjakživa zbraňou, ktorou sa ochránila. Keď sa totiž zasmiala sama na sebe, druhí už proti nej nemali čo použiť.

Petra Polnišová v roku 2007 a v súčasnosti.
Prečítajte si tiež: Buď ticho, ty nemáš otca, kričali po nej deti. Petra Polnišová záletníkovi a bonvivánovi odpustila

„Keď si ťa už odmalička mýlia s chlapcom, inak sa to ani nedá, len sa nebrať príliš vážne. Mama ťa totiž ako dieťa strihala na chalana, ktovie, asi si myslela, že je to také praktické a efektné, keď máš také krátke vlasy. No a hoci nosíš náušnice, aj tak ti do desiatich rokov všetci hovoria – Aký pekný chlapček,“ spomínala vo svojom texte pre EMMA Petra, ktorú k humoru hnal život plný trapasov. Ten sa jej nevyhol ani pri prvom potenciálnom bozku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Polnišová Peťa Official (@polnis_petusa)

Sopeľ medzi oči

„V rámci diskotéky hráte fľašu. Už to vyzerá tak, že by ťa mohol pobozkať, takže si z toho trošku v strese, lebo on sa ti fakt veľmi páči. A keď už má prísť k bozku, si trocha nervózna, že sa všetci pozerajú, kýchneš si a z nosa ti vtedy vybehne sopeľ rovno medzi oči tvojho prvého milovníka. Ten sa, samozrejme, od tej chvíle na teba už nikdy ani raz nepozrie,“ napísala Petra. Vraj keď takto nejako odmalička vyzerá ľudská existencia, nedá sa nič robiť – budete si zo seba robiť žarty do konca života. Paradoxom je, že našu obľúbenú komičku a herečku z prijímacích skúšok na herectvo vyhodila Zuzka Kronerová ešte v prvom kole.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.