Keď ho prvýkrát videla, neverila. Koláč Martiny z Pečie celé Slovensko sa sám vyformuje do troch vrstiev
Dezert má pevný spodok, krémový stred a nadýchaný vrch.
Martina svojich fanúšikov už roky zásobuje lákavými receptami a svoj pekársky talent predviedla aj v šou Pečie celé Slovensko. Keď sa nedávno na Instagrame podelila o recept, ktorý prekvapil dokonca aj ju samotnú, spustila tým lavínu reakcií. Podarilo sa jej totiž upiecť koláč, ktorý z rúry vyberiete v úplne inom stave, než v akom ste ho do nej vložili.
Ingrediencie na makovú pochúťku stačí jednoducho zmiešať a potom už len čakať, kým sa dostaví očakávané „kúzlo“. Najväčším tromfom receptu pritom nie je iba jeho efektný vzhľad, ale aj to, že všetky suroviny potrebné na jeho prípravu určite nájdete doma, takže kvôli pečeniu nebudete musieť utekať do obchodu.
„Koláč, ktorý si pri pečení sám spraví tri vrstvy! Keď som ho videla prvýkrát, neverila som. Vraj spodok bude pevný, stred krémový a vrch nadýchaný ako obláčik. Tak som ho musela vyskúšať a teraz už chápem ten názov. Nechaj vychladnúť, pocukruj a ‚čum na drát‘, čo tá rúra dokázala!“ napísala Martina k svojmu receptu na Instagrame.