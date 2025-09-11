Keby som to nestihla, zomrela by som. Statoční manželia z Poľska ako zázrakom prežili nálet dronov - Dobré noviny
Keby som to nestihla, zomrela by som. Statoční manželia z Poľska ako zázrakom prežili nálet dronov
Keby som to nestihla, zomrela by som. Statoční manželia z Poľska ako zázrakom prežili nálet dronov

Zničený dom po dopadie trosiek zostreleného dronu / Alicja a Tomasz Wesolowskí
Zničený dom po dopadie trosiek zostreleného dronu / Alicja a Tomasz Wesolowskí — Foto: Facebook - Izabela Kloc - Poseł do Parlamentu Europejskiego; Reprofoto YouTube - Reuters

Zrejme nás Pán Boh ešte nechcel vziať, povedali.

„Jeden úder, jedna rana a nemáme domov,“ povedali pre poľský portál Fakt manželia Alicja a Tomasz Wesolowskí, ktorí prišli o strechu nad hlavou po tom, ako na ich dom v dedinke Wyryki dopadli trosky zostreleného ruského dronu. Hoci sa život dôchodcovského páru obrátil hore nohami, obaja hovoria o zázraku, že dnes môžu o udalosti rozprávať. Mali vraj obrovské šťastie v nešťastí.

Videl to v správach

Bolo krátko pred siedmou hodinou ráno, keď sa v malých Wyrykach doslova zatriasla zem od silnej explózie. Do jedného z domov vrazili trosky ruského dronu zostreleného stíhačkami.

V noci z utorka na stredu 10. septembra 2025 sa poľské vzdušné územie stalo cieľom masívnej dronovej invázie z Ruska — bolo zaznamenaných najmenej 19 narušení vzdušného priestoru. Ozbrojené sily Poľska spolu s podpornými jednotkami NATO (napr. z Holandska, Talianska) reagovali zostrelením. Český premiér Petr Fiala reagoval na nočnú dronovú eskaláciu v Poľsku nasledovne: „Nočný ruský útok dronov, ktorý zasiahol aj poľské územie, je skúškou obranných schopností krajín NATO. Ťažko uveriť, že išlo o náhodu.“

„Pozeral som práve správy, všade hovorili, že drony prekročili našu hranicu. No a prekročili. Už nám to hovorili neraz. Potom som počul krúžiť lietadlá. A zrazu sa jedno začalo prudko spúšťať. Hluk silnel, potom nastal jeden úder. Rachot. Dom sa zatriasol a bolo po všetkom. A už nemáme dom,“ povedal pán Tomasz. Nebol to ojedinelý prípad – počas tejto noci narušilo poľský vzdušný priestor niekoľko ruských dronov, čo okamžite vyvolalo reakciu poľskej armády a krajín NATO.

Stačilo päť minút

Časť domu, ktorý si manželia Weselowskí postavili len pred piatimi rokmi, sa premenia na sutiny – trosky im zničili strechu, spálňu, auto aj príjazdovú cestu. Otvorene hovoria, že sú vystrašení, ale šťastní, že prežili. Stačilo totiž iba pár minút a pani Alicja by skončila pod troskami.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

