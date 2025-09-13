Do Bratislavy odišla iba s 20 korunami a desiatou. Dievčina nechcela byť spievajúcou sociálnou pracovníčkou
Od svojej speváckej kariéry si spočiatku veľa nesľubovala.
Chcela šoférovať trolejbus alebo mať svoj vlastný zmrzlinový stánok, neskôr zas premýšľala nad štúdiom sociálnej práce. Ani vo sne by jej nenapadlo, že ju o niekoľko rokov bude poznať celé Slovensko.
Keď mala dievčina z fotografie 14 rokov, začala spievať v kapele. Rodáčke z Prešova vtedy rodičia nabalili desiatu, do vrecka jej strčili 20 korún a ona na týždeň odišla do hlavného mesta a tešila sa z toho, že nemusí chodiť do školy. No spievanie ju ani po rokoch neomrzelo a ona sa rozhodla, že žiadnou spievajúcou sociálnou pracovníčkou nebude a vysokú školu definitívne vypustila z hlavy. Známa Slovenka toto svoje rozhodnutie dodnes neoľutovala.