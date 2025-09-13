Koľko zarábajú letušky Ryanairu? Poľka odhalila reálne platy, ktoré mnohých nemilo prekvapili - Dobré noviny
Koľko zarábajú letušky Ryanairu? Poľka odhalila reálne platy, ktoré mnohých nemilo prekvapili
Koľko zarábajú letušky Ryanairu? Poľka odhalila reálne platy, ktoré mnohých nemilo prekvapili

Poľská letuška Hania Marciniaková / Lietadlo spoločnosti Ryanair
Poľská letuška Hania Marciniaková / Lietadlo spoločnosti Ryanair

Nie sú to závratné sumy, priznala.

Pre mnohých to vyzerá ako práca snov – cestovať po svete, spoznávať nových ľudí a každý deň zažívať inú destináciu. Realita práce letušky je však omnoho náročnejšia, než sa na prvý pohľad zdá, a ani výplata nie je taká, akú by ste možno očakávali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 dní práce, 3 dni voľna

Chodenie do práce už na piatu ráno a návraty často až pred polnocou. Hodiny strávené na nohách, riešenie náročných situácií s cestujúcimi a vedomie, že väčšinu času vás od pevnej zeme delí niekoľko kilometrov. Aj to je každodenný chlieb letušiek a stewardov. Ako prezradil portál crewlink, personál nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pracuje 5 dní a následne ich čakajú tri dni voľna.

Najprv bola letuškou, potom sa stala pilotkou.
Prečítajte si tiež: Nebojte sa a lietajte! Pilotka Sandra prezradila, prečo vôbec nemusíte mať strach z turbulencií

„Služby sú prevažne bez nočných prebývaní mimo základne, čo znamená návrat domov každý deň (ak ide všetko podľa plánu). Často sa požaduje flexibilita – služby môžu začínať skoro ráno (napríklad o piatej) alebo trvať až do noci,“ uviedol portál s dodatkom, že každá letuška musí absolvovať šesťtýždňové školenie, ktoré stojí zhruba tritisíc eur a ktoré si vyžaduje absolvovanie pomerne náročného výcviku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letušky a stewardi musia nielen poskytovať dokonalý servis na palube a pomáhať cestujúcim s batožinou, ale najmä zvládať všetky nebezpečné a stresové situácie. „Napríklad pomoc pri evakuácii, hasenie požiarov, poskytovanie prvej pomoci vrátane pôrodu – a to všetko v absolútnom pokoji v situácii, keď všetci navôkol panikária,“ dodal portál. A akú mzdu za túto prácu dostáva palubný personál?

Mesačný fixný plat

Do mzdových podmienok palubných sprievodcov nechala nahliadnuť poľská letuška Hania Marciniaková, ktorú ste mohli stretnúť, ak ste napríklad leteli na dovolenku z poľských letísk. Letuška na TikToku otvorene prezradila, koľko zarába a za čo všetko v práci dostáva príplatok.

