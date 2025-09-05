Je to ako výhra v lotérii. Janek Ledecký je vyše 30 rokov so Zuzkou, pri ktorej nezabúda na začiatky - Dobré noviny
Je to ako výhra v lotérii. Janek Ledecký je vyše 30 rokov so Zuzkou, pri ktorej nezabúda na začiatky
Je to ako výhra v lotérii. Janek Ledecký je vyše 30 rokov so Zuzkou, pri ktorej nezabúda na začiatky

Janek Ledecký je vyše 30 rokov so svojou manželkou Zuzkou. — Foto: Instagram @ janek_ledecky

Manželku českého speváka často prezývajú aj pani Columbovou, pretože na verejnosti sa ukazuje len sporadicky.

Pozná recept na šťastné manželstvo – nosí jej často kvety a myslí na ňu rovnako, ako to robil aj v prvý rok vzťahu. A zdá sa, že to Jankovi Ledeckému vychádza naozaj perfektne. S právničkou Zuzanou totiž životom spoločne kráčajú už viac ako 30 rokov.

„Chcel by som odkázať všetkým, ktorí to so svojim vzťahom myslia vážne – spomeňte si na to, čo ste robili ten prvý alebo aj druhý rok, keď ste sa partnera snažili získať,“ povedal v rozhovore pre LIFEE.cz. A hoci sa Zuzana vedľa svojho partnera na verejnosti ukazuje len sporadicky, patria k jednému z najstabilnejších párov v českom šoubiznise.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Janáčkova filharmonie Ostrava (@janackovafilharmonie)

Super kamarátka

Rodák z Prahy, pri ktorého hite Proklínám si povzdychne nejedna romantická duša, sa so svojou osudovou ženou poznal už na vysokej škole. „Chodili sme do rovnakého ročníka, ale keďže Zuzka jazdila v Ľadovej revue, tak sa v škole objavovala málo. Po prvýkrát sme sa teda vážne stretli, keď Zuzka mala štátnice. Ale vtedy to bolo len také naťuknutie, potom to ešte chvíľu trvalo, kým sme sa dali dohromady,“ zaspomínal si v tolkšou Na kafeečko Janek Ledecký.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Janek Ledecký (@janek_ledecky)

Medzi ním a spolužiačkou to klaplo a Janek o svojej manželke hovorí ako o super kamarátke. Ani po rokoch však v ich vzťahu nechýba romantika. „Ako si človek plánoval každé rande a vymýšľal, ako urobí všetky tie prekvapenia. A teraz si to porovnajte s tým, čo pre ten vzťah robíte dnes. Čo do neho investujete po desiatich alebo dvadsiatich rokoch,“ radí muzikant.

Ako výhra v lotérii

Domov sa rozhodne nevracia bez kvetov a manželku už vyše 30 rokov zahŕňa láskou.

