Spánok považoval za stratu času, radšej si dal 20 káv. Z bezstarostného mladíka napokon vyrástla legenda
Celému Slovensku dokázal, že je výnimočný.
Narodil sa doma v izbe, odmalička bol fascinovaný hudbou, neustále mal ucho prilepené k rádiu a jeho neobyčajný talent si okamžite všimla aj učiteľka spevu. Tá jeho mame naznačila, že najlepšie by bolo poslať ho študovať na konzervatórium. Jej radu si vzali k srdcu a hoci mladíka z fotografie na školu skutočne prijali, disciplína mu príliš nevoňala.
K cvičeniu povinných skladieb sa musel nútiť a oveľa radšej chodil po koncertoch. Druhý ročník nakoniec skončil s veľmi zlým prospechom a aj keď mu učiteľ odporúčal, aby si vybral iné povolanie, jeho mama sa tým nenechala odradiť a namiesto nového smerovania mu vybrala inú školu.