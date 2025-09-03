Pamele Anderson chvália melóny, Tuli Vojtek ani nechodí na dovolenky. Toto sú slávni, ktorí záhradkárčia
Mnohé zo slávnych osobností sú najviac hrdé na svoje záhrady.
Zatiaľ čo niektoré hviezdy si najímajú záhradníkov, aby sa o ich zelené oázy profesionálne postarali, iné naopak venujú hodiny svojho voľného času, aby si svoje záhrady sami skrášlili. Záhrady celebrít sú veľmi rozmanité. Niektoré ponúkajú obrovský výber plodín či dokonca hotovú farmu. A jedna zo slávnych osobností prestala kvôli záhrade chodiť aj na dovolenky - podľa jej slov vraj všetko to, čo je na dovolenke, nájde aj vo svojej záhrade.
4. Pamela Anderson
Záhrada Pamely Anderson je jej radosťou, o tom niet pochýb. Herečka kanadského pôvodu, ktorá v súčasnosti žije na ostrove Vancouver, sa stará o svoj sedemakrový pozemok, na ktorom podľa Architectural Digest pestuje ruže, čerešne, melóny a ďalšie rastliny. Informácie o svojej záhrade často zverejňuje na sociálnej sieti a dostáva za ňu pozitívne reakcie od fanúšikov.
3. Jennifer Garner
Slávna herečka nemá len talent na záhradkárčenie, má aj záhradnícky gén. Herečka je totiž dcérou farmára, takže je prirodzené, že si na svojom pozemku neskôr založila sad a zeleninovú záhradu. Zakladateľka značky organických detských pochutín pestuje doma rôzne druhy ovocia a zeleniny vrátane marhúľ, jabĺk, čerešní, kelu, zelenej fazuľky, paradajok a ďalších plodov.