Mala pocit, že jej hodnota spočíva len vo výzore. Kristína Svarinská prekonala veľkú životnú traumu
Aj ona si zažila momenty, keď si myslela, že nie je hodná byť tým, kým je.
Nie je to prvý raz v živote, čo sa cítila nesebavedome. Možno by ste to na ňu nepovedali, ale Kristína Svarinská tento pocit veľmi dobre pozná a roky s ním bojuje. „Veď to je podľa mňa absolútna alfa a omega môjho bytia a žitia,“ priznala v obľúbenom formáte Refresheru Close Friends.
Herečka si v živote prešla extrémne ťažkým obdobím, keď jej v 25 rokoch zomrela milovaná mama, s ktorou mala silné puto. Bol október 2014, keď Kristíne zavolali z maminej práce, že neprišla, a naliehali na ňu, aby skontrolovala, či je mama v poriadku. Kristína nečakala a bežala do jej bytu, kde ju našla bezvládne ležať na zemi.
Zo šoku sa jej zasekla sánka
„Otvorila som dvere a mamu som našla mŕtvu v kúpeľni. Pamätám si, že som sa zľakla, zavolala záchranku a stále som hovorila, že mama je mŕtva. Oni mi hovorili, aby som ju začala oživovať, a ja som im hovorila, že to už nejde,“ spomínala len nedávno v relácii Opri sa o mňa herečka, ktorej sa z traumatického šoku zasekla sánka a nevedela nejaký čas hýbať s tvárou.
„Rozprávala som cez zuby,“ zaspomínala si na najťažšie chvíle v živote. Kristína vtedy našla v sebe neobyčajnú silu a náhly odchod svojej mamy zvládla bez toho, aby sa zosypala. V skutočnosti sa v nej však niečo zaseklo a dlhé tri roky nedokázala plakať, uzatvorila sa do seba, cestovala a vyhýbala sa ľuďom. Nechcela totiž nikomu ukázať, ako veľmi ju strata mamy bolí.
„Ja som ako keby potrebovala, aby ma obdivovali za to, aká som silná. Toto hovorím prvýkrát v živote, ale mám pocit, že toto bolo v tej hlave nejako tak nastavené, že človek si zaslúži byť šťastný, len keď prekoná nejaké veľké prekážky,“ priznala po rokoch herečka, ktorej pomohol až psychológ.
Dotkla sa aj ďalšej témy
S jeho pomocou si totiž postupom času uvedomila, že sa môže predsa aj ona cítiť smutne, bezbranne a osamelo. A postupne sa na terapiách dotkla aj ďalšej veľkej témy, ktorá ju roky trápila a obmedzovala.