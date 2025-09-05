Mala pocit, že jej hodnota spočíva len vo výzore. Kristína Svarinská prekonala veľkú životnú traumu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Mala pocit, že jej hodnota spočíva len vo výzore. Kristína Svarinská prekonala veľkú životnú traumu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Zdena Studenková.

Aj ja som slúžka domáca, šokuje Zdena Studenková. Jej najlepším priateľom je obľúbený pomocník každej ženy

Viktor Beránek.

Keď nakreslil sviňu, eštebáci po ňom išli. Viktor Beránek sa pod Rysmi skamarátil a zmieril s Bohom

Kronerovci.

Po romániku v televízii sa k synovi nepriznal. Jozefovi Kronerovi manželka Terézia všetko odpustila 

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Po vzťahu s Richardom naletela modrofúzovi. Soňa Müllerová zažila drsnú lekciu, aby objavila samu seba

SLEDUJE NÁS 207 416 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Mala pocit, že jej hodnota spočíva len vo výzore. Kristína Svarinská prekonala veľkú životnú traumu

— Foto: Instagram @kristina.svarinska

Aj ona si zažila momenty, keď si myslela, že nie je hodná byť tým, kým je.

Nie je to prvý raz v živote, čo sa cítila nesebavedome. Možno by ste to na ňu nepovedali, ale Kristína Svarinská tento pocit veľmi dobre pozná a roky s ním bojuje. „Veď to je podľa mňa absolútna alfa a omega môjho bytia a žitia,“ priznala v obľúbenom formáte Refresheru Close Friends.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

Herečka si v živote prešla extrémne ťažkým obdobím, keď jej v 25 rokoch zomrela milovaná mama, s ktorou mala silné puto. Bol október 2014, keď Kristíne zavolali z maminej práce, že neprišla, a naliehali na ňu, aby skontrolovala, či je mama v poriadku. Kristína nečakala a bežala do jej bytu, kde ju našla bezvládne ležať na zemi.

Zo šoku sa jej zasekla sánka

„Otvorila som dvere a mamu som našla mŕtvu v kúpeľni. Pamätám si, že som sa zľakla, zavolala záchranku a stále som hovorila, že mama je mŕtva. Oni mi hovorili, aby som ju začala oživovať, a ja som im hovorila, že to už nejde,“ spomínala len nedávno v relácii Opri sa o mňa herečka, ktorej sa z traumatického šoku zasekla sánka a nevedela nejaký čas hýbať s tvárou.

Kristína Svarinská s mamou Elenkou.
Prečítajte si tiež: Keď nečakane prišla o mamu, nevedela hýbať tvárou. Kristína Svarinská si dovolila plakať až po rokoch

„Rozprávala som cez zuby,“ zaspomínala si na najťažšie chvíle v živote. Kristína vtedy našla v sebe neobyčajnú silu a náhly odchod svojej mamy zvládla bez toho, aby sa zosypala. V skutočnosti sa v nej však niečo zaseklo a dlhé tri roky nedokázala plakať, uzatvorila sa do seba, cestovala a vyhýbala sa ľuďom. Nechcela totiž nikomu ukázať, ako veľmi ju strata mamy bolí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristína Svarinská (@kristina.svarinska)

„Ja som ako keby potrebovala, aby ma obdivovali za to, aká som silná. Toto hovorím prvýkrát v živote, ale mám pocit, že toto bolo v tej hlave nejako tak nastavené, že človek si zaslúži byť šťastný, len keď prekoná nejaké veľké prekážky,“ priznala po rokoch herečka, ktorej pomohol až psychológ.

Dotkla sa aj ďalšej témy

S jeho pomocou si totiž postupom času uvedomila, že sa môže predsa aj ona cítiť smutne, bezbranne a osamelo. A postupne sa na terapiách dotkla aj ďalšej veľkej témy, ktorá ju roky trápila a obmedzovala.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.