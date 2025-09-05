Keď doma nič nemajú, vždy mu zachráni krk. Rýchla a chutná omeleta Maroša Molnára zasýti aj v čase obeda - Dobré noviny
Keď doma nič nemajú, vždy mu zachráni krk. Rýchla a chutná omeleta Maroša Molnára zasýti aj v čase obeda
Róbert Bezák ako mladý kňaz / V súčasnosti

Bezák, sledujeme ťa, varovali ho. Zhanobený arcibiskup si naplnil jasný cieľ a opäť sa vrátil medzi ľudí

S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mario Cimarro venoval dcérke krásne slová.

Výnimočný deň, vyhlásil ako dojatý otecko. Mario Cimarro venoval oslavujúcej dcérke slová plné pravdy

Vyzerá zostarnuto, kritizujú ľudia nový vzhľad Kate. Experti prezradili, čo stojí za jej vlasovou premenou

Keď doma nič nemajú, vždy mu zachráni krk. Rýchla a chutná omeleta Maroša Molnára zasýti aj v čase obeda

Maroš Molnár / Ilustračné foto.
Maroš Molnár / Ilustračné foto. — Foto: Instagram/maros_molnar, Freepik/freepik

Nemusíte si objednávať donášku jedla, túto omeletu budete mať hotovú za zlomok času

Človeku, ktorý má vyvážený jedálniček, sa podľa neho žije oveľa jednoduchšie. Uznávaný tréner Maroš Molnár si myslí, že jedlo je v živote ľudí to posledné, čím by sa mali stresovať, preto považuje za veľmi dôležité upraviť si stravu tak, aby s ňou telo nebojovalo. Sám si však občas dopraje aj niečo menej zdravé. Má v tom totiž systém.

Naučil sa viac počúvať

„Keď sa po dvoch hodinách bicyklovania zastavím v bufete a dám si hotdog, ľudia na mňa pozerajú, či to môžem. Prečo by som nemohol? Spálil som 1 500 kalórií,“ vysvetlil pre Dobré jedlo tréner, podľa ktorého má strava žalúdok v prvom rade zasýtiť a nie preplniť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Maros Molnar | Fitness (@maros_molnar)

Vďaka svojmu pôsobeniu v Extrémnych premenách zmenil pohľad na obéznych ľudí, naučil sa ich viac počúvať a hľadať riešenia, ako ľuďom pomôcť. Ak napríklad nemáte čas na varenie a preto siahate najmä po donáškach menej výživného jedla, môžete sa inšpirovať receptom skúseného odborníka.

Zuzana a Maroš Molnárovci / Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Nepotrebujú ani štipku múky. Zemiakové placky od manželov Molnárovcov najlepšie chutia s ich zdravým dipom

„Toto jedlo si pripravujem, keď potrebujem rýchly obed a doma toho veľa nemáme. Čo však máme vždy, sú vajcia a ovsené vločky,“ hovorí o chutnej omelete pre portál Varecha.sk známy tréner.

Rýchla omeleta podľa Maroša Molnára:

