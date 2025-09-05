Keď doma nič nemajú, vždy mu zachráni krk. Rýchla a chutná omeleta Maroša Molnára zasýti aj v čase obeda
Nemusíte si objednávať donášku jedla, túto omeletu budete mať hotovú za zlomok času
Človeku, ktorý má vyvážený jedálniček, sa podľa neho žije oveľa jednoduchšie. Uznávaný tréner Maroš Molnár si myslí, že jedlo je v živote ľudí to posledné, čím by sa mali stresovať, preto považuje za veľmi dôležité upraviť si stravu tak, aby s ňou telo nebojovalo. Sám si však občas dopraje aj niečo menej zdravé. Má v tom totiž systém.
Naučil sa viac počúvať
„Keď sa po dvoch hodinách bicyklovania zastavím v bufete a dám si hotdog, ľudia na mňa pozerajú, či to môžem. Prečo by som nemohol? Spálil som 1 500 kalórií,“ vysvetlil pre Dobré jedlo tréner, podľa ktorého má strava žalúdok v prvom rade zasýtiť a nie preplniť.
Vďaka svojmu pôsobeniu v Extrémnych premenách zmenil pohľad na obéznych ľudí, naučil sa ich viac počúvať a hľadať riešenia, ako ľuďom pomôcť. Ak napríklad nemáte čas na varenie a preto siahate najmä po donáškach menej výživného jedla, môžete sa inšpirovať receptom skúseného odborníka.
„Toto jedlo si pripravujem, keď potrebujem rýchly obed a doma toho veľa nemáme. Čo však máme vždy, sú vajcia a ovsené vločky,“ hovorí o chutnej omelete pre portál Varecha.sk známy tréner.