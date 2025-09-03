Skúste metódu 3 Mississippi a ľudia sa pri vás budú cítiť dobre. Anna radí, ako viesť kvalitné rozhovory - Dobré noviny
Skúste metódu 3 Mississippi a ľudia sa pri vás budú cítiť dobre. Anna radí, ako viesť kvalitné rozhovory
Skúste metódu 3 Mississippi a ľudia sa pri vás budú cítiť dobre. Anna radí, ako viesť kvalitné rozhovory

Anna Katrenčíková (vľavo) založila platformu Epic Speak a učí ľudí dobre komunikovať.
Anna Katrenčíková (vľavo) založila platformu Epic Speak a učí ľudí dobre komunikovať. — Foto: Reprofoto Instagram @barbora.krajcirova, freepik.com/freepik

Najťažším orieškom v každej komunikácii je podľa odborníčky aktívne počúvanie.

Málokto si uvedomuje, že dobre komunikovať nevieme od narodenia, ale treba sa to učiť. „Je to balíček zručností a my si vyberáme, či v nich budeme priemerní, dobrí alebo lepší,“ hovorí Anna Katrenčíková z Epic Speak v podcaste Sama sebou. Odborníčka na komunikáciu prirovnáva rozhovor s druhým človekom k obojstrannej hre, v ktorej je dobré držať sa niekoľkých pravidiel.

Aktívne počúvanie

Pre mnohých z nás je aktívne počúvanie snáď najťažším orieškom a mnohokrát ani nevieme prečo. „Vedieť počúvať je najväčší úspech komunikácie. Máme dve uši a iba jedny ústa, takže by sme mali viac počúvať a menej rozprávať,“ ozrejmuje Katrenčíková, ktorá v tomto smere odporúča v prvom rade si uvedomiť, že naozaj úprimne chcete počúvať.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Christina @ wocintechchat.com

„Často sa stáva, že každý povie, čo ho trápi, povie si svoje a spokojne idú všetci zúčastnení domov. Človek vo svojej podstate chce byť pochopený a počutý. To je dobré si uvedomiť,“ podotýka odborníčka.

Prečítajte si tiež: Uznávanému psychológovi stačí pár sledovať 15 minút: Týchto šesť vecí signalizuje koniec manželstva

Tri Mississippi

Prvá a najdôležitejšia vec preto je, aby ste v momente, keď niekto niečo hovorí, zostali ticho a skúšali to hneď. „Je normálne, že keď budeme chcieť niekoho aktívne počúvať, vyskočí to vnútorné ja a bude sa chcieť ozývať. No skúšajte to a trénujte, tréning robí majstra,“ hovorí Katrenčíková.

