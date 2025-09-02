S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží - Dobré noviny
S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží
S manželom má 4 deti, no už nechce žiť v klamstve. Dominika Morávková s Marekom pochopila, na čom záleží

— Foto: Instagram @dominika_m_o_r_a_v_k_o_v_a

Treba v sebe spoznať nielen to svetlé, ale aj temné a nezabúdať popri tele zasýtiť aj svoju dušu, hovorí herečka.

„Láska sa nedá vyjadriť slovami. Si môj šašo a kráľ,“ písala ešte pred rokom k spoločnej fotografii s manželom Jánom. Tento víkend zažiarila Dominika Morávková-Zeleníková na červenom koberci a krátko nato prekvapila fanúšikov nečakanou informáciou. Úspešná herečka a mama štyroch detí, z ktorých dve najmladšie nemajú ani rok, oznámila po deviatich rokoch s Jánom rozchod. Dominika však zjavne žiari šťastím – a rolu v tom zohral aj nový muž.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominika prežila dlhé roky spoločného života s Jankom. Herečka ho vraj zbalila na pieseň, v ktorej paradoxne ešte v tom čase nič netušiaca spievala o všetkom, čo spolu neskôr prežívali. „Asi zložím pokračovanie o tom, čo bude ďalej, keďže mám takéto schopnosti,“ poznamenala kedysi so smiechom pre portál najmama.sk. Známa blondínka o svojom Jankovi hovorila, že je jej súčasťou a ospevovala jeho láskavosť, pokoj i charizmu a výbornú schopnosť o všetkom sa porozprávať. „Aj keď máme emócie a prejavujeme sa, tak si dokážeme s chladnou hlavou všetko vykomunikovať a to nás posúva najďalej,“ priznala pre týždenník Plus 7 dní Morávková, ktorá si so svojím vyvoleným zažila dokonca dvoje zásnuby.

Dominika Morávková a jej manžel Ján Morávek.
Zaľúbená mu zložila pieseň a všetko v nej predvídala. Dominika Morávková je s Jankom šťastná vďaka úprimnosti

Romantika ako z filmu

„Prvýkrát to bolo cez leto. Vonku lialo, sedeli sme pred stanom, mokrí od hlavy po päty, držali sa za tvár a hľadeli si do očí. V tej chvíli sa ma Janko spýtal, či chcem byť jeho manželkou a mať s ním rodinu,“ spomínala Dominika v rozhovore pre Nový Čas. Druhýkrát sa to udialo ráno v posteli. „Janko spal, ja som si čítala. Zrazu niečo spadlo na zem a cinklo... V skutočnosti bol hore a prsteň, ktorý od večera nešikovne schovával pod vankúšom, mu spadol na zem. O ruku ma teda požiadal v pyžame,“ opísala šťastné momenty, ktoré vyústili v roku 2016 do svadby.

Foto: Instagram @dominika_m_o_r_a_v_k_o_v_a

Netrvalo dlho a Dominika priviedla na svet dcéru Amálku a o štyri roky neskôr k nim do rodiny pribudol i synček Damián Hugo. Obe tehotenstvá aj pôrody si mladá herečka podľa vlastných slov zažila bez ťažkostí, ten druhý sa jej však do duše zaryl výraznejšie. „Vnímam ho dodnes ako vedomejší a veľmi transformačný. Amálka bola plačlivejšie bábätko, mali sme problém s dojčením a bojovali sme, aby sa dojčila. Často bola s babkou alebo manželom na natáčaní, koncerte, skúške a podobne. Manžel bol polroka na materskej dovolenke a ja som viac pracovala. Damián sa, naopak, narodil v čase, keď sme boli rok iba spolu doma. Všetci,“ hovorila Dominika pre portál najmama.sk a toto obdobie opisovala ako to najkrajšie vo svojom živote.

Foto: Instagram @dominika_m_o_r_a_v_k_o_v_a

