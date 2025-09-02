Narodila sa s polovicou tváre a prežila roky bolesti. Dnes sa statočnej Ivanke plní ten najväčší sen
Aj napriek ťažkému osudu, ktorý ju zastihol, nikdy nestrácala nádej.
Príbeh Ivanky Danišovej, ktorá bojuje o záchranu tváre, vyvolal pred rokmi mimoriadnu vlnu solidarity. Narodila sa s Goldenharovým syndrómom, čo znamená, že jej chýbali lebečné a tvárové kosti a nemala vyvinutý sluchový aparát a čeľusť. Aj keď jej lekári v Európe nedávali žiadne šance na prežitie, nevzdala sa, v dospelosti našla pomoc a podstúpila množstvo život zachraňujúcich zákrokov. A teraz k nim pribudla ďalšia radostná kapitola.
Roky plné skúšok
Život Ivanky sa nikdy nezaobišiel bez náročných chvíľ. Ako informuje Nový Čas, v roku 2014 čelila obrovskej výzve, keď na potrebnú operáciu v USA musela získať 277-tisíc dolárov. Pomoc prišla aj vďaka fotografovi Martinovi Vrabkovi, ktorý s ňou vytvoril sériu snímok a výťažok z ich predaja smeroval práve na jej liečbu.
Poslednú operáciu absolvovala koncom roka 2023 v Japonsku. Práve tam sa jej život zmenil aj po inej stránke – jej partner Michal ju požiadal o ruku. Žiaľ, Ivanka musela čeliť aj veľkým stratám.
V posledných rokoch prišla o oboch rodičov a nedávno aj o svoju milovanú babičku, ktorá jej bola veľkou oporou. „Bolo to strašne moc rýchlo. Včerajšia noc bola pre mňa jedna z najťažších v živote... Nemôžem tomu stále uveriť, že ťa už nikdy neuvidím, babčo, nepohladím, nebudem držať za tvoje ruky,“ priznala otvorene na sociálnej sieti.
Radostná správa
Napriek všetkému, čo prežila, sa dnes Ivanka teší na najdôležitejšiu rolu v živote.