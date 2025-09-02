Sú jemné, mäkké a nevyzerajú ako naše. Špeciálne muffiny Petry Tóthovej chutia skvele s maslom a džemom - Dobré noviny
Sú jemné, mäkké a nevyzerajú ako naše. Špeciálne muffiny Petry Tóthovej chutia skvele s maslom a džemom
Petra Tóthová a netradičné muffiny.
Petra Tóthová a netradičné muffiny. — Foto: Instagram/petratothova_official

Doma sme ich zjedli okamžite, len tak. Všetky, priznala obľúbená cukrárka.

Má rada matematiku aj fyziku, miluje jesť a ešte viac ľúbi piecť sladké. Cukrárka Petra Tóthová si na prácu s tortami nosí pravítko aj vodováhy, pracuje presne podľa receptu a vždy si ho prečíta dvakrát. Doma na varenie a pečenie nikdy nie je sama a hoci sa už v živote venovala všeličomu, jej skutočnou vášňou je to, čo robí dnes.

Doma ich okamžite zjedli

„Vybrať len jedno jedlo sa nedá. Najradšej mám buchty, pirohy, halušky, šišky. Pečiem rada úplne všetko. Doma často varí aj manžel, aby som nemusela byť stále v práci, teda v kuchyni,“ vysvetlila v rozhovore pre magazín Apetit obľúbená porotkyňa, podľa ktorej je láska k pečeniu často dôležitejšia ako talent.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Petra Tóthová porotkyňa PCS (@petratothova_official)

Vyštudovala tri vysoké školy, dizajnovala topánky, pracovala ako letuška, má za sebou desiatky cukrárskych kurzov a dnes podobné sama vedie. O recepty sa s verejnosťou delí aj na sociálnych sieťach a hoci občas prekvapí niečím netradičným, jej tipy z kuchyne vždy zožnú úspech.

Petra Tóthová.
Prečítajte si tiež: Sú jednoduché a stoja za to. Petra Tóthová potiera kysnuté cesnakové žemličky špeciálnym maslom

„To, že vonku leto pomaly končí, ešte neznamená, že si grilovať nemôžeme doma. Portugalské muffinky nevyzerajú ako naše. Sú jemné, mäkučké a jemne sladké. Doma sme ich zjedli okamžite, len tak. Všetky. Určite budú skvelé aj s maslom a džemom,“ prezradila vo svojom videorecepte obľúbená cukrárka.

Netradičné muffiny Petry Tóthovej:

