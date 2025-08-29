Jedna otázka mu navždy zmenila život. Juniorova prezývka má hlboký význam, jej príbeh sa píše od jesene 1998
Rozhodujúci okamih nastal tesne predtým, ako sa postavil pred mikrofón.
Keď v roku 2004 prichádzal do Fun Rádia, myslel si, že je jeden z najlepších regionálnych moderátorov, no nakoniec mu trvalo roky, kým ho tam začali brať vážne. Dnes už Milan Zimnýkoval bezpochyby patrí k špičke vo svojom odbore. Ako Juniora ho pozná takmer každý Slovák, no len málokto pritom vie, prečo dostal práve takúto prezývku. On si na jej pôvod spomína úplne presne.
Žil folklórom
Junior pochádza z východného Slovenska. Keď mal štyri roky, prišiel o otca a tak vyrastal najmä po boku mamy, s ktorou každý víkend cestoval z Michaloviec do Sniny za starými rodičmi. „Tam som pomáhal na poli, mali sme sad s jablkami, jahody som jedol v bio kvalite, hrášok som si trhal sám v záhrade,“ zaspomínal si pre Denník N známy moderátor.
Neskôr si z toho, čo Michalovce počas jeho tínedžerských rokov ponúkali, vybral folklór a výraznú časť mladosti prežil v súbore Zemplín. Bol to preňho aj spôsob, ako sa v časoch totality dostať za hranice a zároveň uniknúť spod neustáleho rodičovského dohľadu.
Osudová otázka
Vyštudoval dejepis a angličtinu na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a začal pracovať ako moderátor v prešovskom rádiu Flash. Práve tu sa zrodila prezývka, ktorá sa mu nalepila na päty a stala sa jeho neoddeliteľnou súčasťou. Jej príbeh sa píše už od jesene 1998 a Milan Zimnýkoval si z neho pamätá aj tie najmenšie detaily.