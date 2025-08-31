Vydala sa z pomsty a dieťatko sa narodilo mŕtve. Jana Brejchová si s osudovým mužom udržala krásny vzťah - Dobré noviny
Vydala sa z pomsty a dieťatko sa narodilo mŕtve. Jana Brejchová si s osudovým mužom udržala krásny vzťah
Vydala sa z pomsty a dieťatko sa narodilo mŕtve. Jana Brejchová si s osudovým mužom udržala krásny vzťah

V snímke Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše Pohádek (vľavo) a s Vlastimilom Brodským (napravo)
V snímke Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše Pohádek (vľavo) a s Vlastimilom Brodským (napravo) — Foto: Česká televize, Filmové studio Barrandov

Kedykoľvek sa stretli, mala pocit, akoby sa naposledy videli včera.

Bola československou Bardotkou a podľa Jana Wericha jedinou skutočnou filmovou hviezdou. Jana Brejchová pôsobila na obrazovkách a divadelných doskách vždy sebaisto, aj keď v skutočnosti podľa vlastných slov celý život bojovala s ostychom. Krásna blondína, ktorá sa vďaka svojmu talentu a jedinečnému vyžarovaniu zaradila k našim popredným herečkám, v živote prežila viacero manželstiev a v partnerských vzťahoch bola vraj obdivuhodne prispôsobivá. Najviac zo všetkého však netúžila po láske a úspešnej kariére, ale po niečom celkom inom.

Jana Brejchová vo filme Vyšší princip v roku 1960
Jana Brejchová vo filme Vyšší princip v roku 1960 Foto: Filmové studio Barrandov

V polepšovni

V jednom z jej prvých významnejších filmov s názvom Probuzení mala Jana stvárniť dievča, ktorá utečie z domova mládeže a s partičkou chuligánov sa poflakuje po pražských pasážach. Herečku to tak nadchlo, že režisérovi hneď navrhla, že by sa chcela dať na noc zavrieť do takého domova, aby si tamojšie dievčatá zažila zblízka.

„Dám si na seba staré handry a musí ma tam odviesť polícia, aby to tam tým dievčatám nebolo nápadné,“ vymyslela podľa iDnes prefíkaný plán, ktorý napokon v spolupráci s produkčnými filmu i zrealizovali. Dievčatám v polepšovni sa to však aj tak nezdalo. „Človeče, ty si celá Brejchová,“ hovorili jej, kým si spolu s ňou pripaľovali cigaretu. No ona sa nedala. „Čo si myslíš, dievčatko, prečo tu asi som? Veď som za ňu s týmto ksichtom vybrala honorár a chytili ma,“ tvrdila presvedčivo.

Máte aj služobníctvo?

Keď mala šestnásť a pred sebou celú kariéru, vošla raz do kaviarne Slavia, pred ktorou postával vtedy ešte neznámy Miloš Forman. Jana ho okamžite zaujala, aj keď spolu neprehovorili ani slovo. Forman však vtedy chystal s režisérom Ivom Novákom film Štěňata, a tak Janu okamžite pozvali na konkurz, v ktorom ich oboch očarila. Forman dlho nečakal a hneď po konkurze sa za krásnou blondínkou rozbehol a opýtal sa jej, či by ju niekedy mohol pozvať na večeru. Janina odpoveď znela jasne: „Nie.“

Z filmu Probuzení s Janom Šmídom
Z filmu Probuzení s Janom Šmídom Foto: Československý státní film

Jedného dňa na večeru však predsa len zašli a začali spolu chodiť. Obaja v tom čase bývali ešte v podnájmoch a nemohli jeden u druhého prespávať, a tak Miloš navrhol, aby sa zobrali. Za svadobnú noc v pražskom hoteli International dal jeden a pol svojej mesačnej výplaty.

V tom čase už Jana hviezdila vo filme Vlčí jáma, ktorý zožal úspech aj na medzinárodnom festivale v Benátkach. Po nevídanom úspechu jej začali chodiť hory obdivných dopisov, zatiaľ čo ona s Milošom žila v prenajatej kancelárii bez kúpeľne a so zdieľanou toaletou na chodbe. Pri otázkach novinárov, ktorí sa jej v Benátkach pýtali, či má aj služobníctvo a koľko miestností má jej vila, sa len ticho usmievala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/149882031833867/photos/t.100063511690730/168582086630528/?type=3&locale=hi_IN

Keď mala dvadsať, plánovali sa s Milošom presťahovať do družstevného bytu, on však v jednej chvíli podľahol čaru baletky z divadla Laterna magika a Jane to priznal. Vzápätí ju však presvedčil, nech to s ním vydrží, že je to ako choroba, z ktorej sa určite vylieči. Jana mu dala šancu, no keď ho šla odprevadiť na vlakovú stanicu, odkiaľ s Laternou magikou cestoval na zájazd do Anglicka, všetko si rozmyslela.

Rozhodujúci bozk

