Krištáľovo čistá voda a scenéria ako z rozprávky. Podzemné more neďaleko Slovenska je skrytým pokladom
Dobré noviny
Krištáľovo čistá voda a scenéria ako z rozprávky. Podzemné more neďaleko Slovenska je skrytým pokladom
Ilustračný obrázok.

Jeseň bude iná, než mnohí očakávali. Nová velká predpoveď hovorí o zmene počasia a prekvapeniach

Slávka Halčáková s partnerom Miloslavom.

Po rozvode povedala Danovi Heribanovi veštbu. Slávka Halčáková našla šťastie pri svojom fanúšikovi

Od prvého momentu vedela, že nepôjde na interrupciu. Detskej hviezde Petre Millerovej sa splnilo už všetko

Na dcéru musí občas striehnuť. Zuzana Kanócz zaviedla v kuchyni pravidlo, za ktoré sa jej deti raz poďakujú

Zlyhali jej pľúca a jej partner sa modlil, aby sa vrátila. Halina Pawlovská po ťažkých mesiacoch opäť žiari

Krištáľovo čistá voda a scenéria ako z rozprávky. Podzemné more neďaleko Slovenska je skrytým pokladom

Zábery z blízkeho okolia jaskyne.
Zábery z blízkeho okolia jaskyne. — Foto: Facebook/Molnár János Cave Official

Steny sú posiate minerálmi aj skamenenými mušľami.

Budapešť je známa svojimi termálnymi kúpeľmi, no len málokto tuší, že pod historickými ulicami mesta sa ukrýva skutočný poklad - rozsiahly podzemný jaskynný svet s geotermálnymi prameňmi a kráľovsky modrou vodou, ktorý je dlhý takmer 6 kilometrov a hlboký 90 metrov. Jaskyňa Molnár János je jednou z najväčších aktívnych termálnych jaskýň na svete a patrí k malej skupinke podobných priestorov, ktoré sú sprístupnené aj pre certifikovaných jaskynných potápačov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/molnarjanoscave/photos/pb.100063528105160.-2207520000/5590488314315052/?type=3

Voda, ktorá prekvapí teplotou

Neobyčajné podzemné more neďaleko slovenských hraníc stále rastie. Podľa CNN tam cez skaly aj naďalej presakuje voda bohatá na sírovodík a oxid uhličitý, čo vytvára kyslastý kokteil, ktorý nahlodáva steny. Výsledkom je labyrint komôr a chodieb podobný švajčiarskemu syru.

„Teplovodné jaskyne sú veľmi zriedkavé. Jaskynné potápanie totiž zvyčajne znamená, že treba byť pripravený na vodu, ktorá má štyri až 15 stupňov Celzia. Tu je v horných vrstvách 27 stupňov,“ vysvetlil pre CNN potápačský sprievodca Csaba Gőcze.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/molnarjanoscave/posts/pfbid02Ei1kPG9DbYWjhq94QKEjD68m2qptAnM2fpiQPqiwWVVywq76VPxqA2NLXhGj6dSFl

Jaskyňa plná surrealistických scenérií

Časť vody zásobuje neďaleké kúpele Lukács. Pod povrchom jej teplota klesá na 20 stupňov, nižšie aj na 17, pretože sa mieša s chladnejšou vodou z Budínskych vrchov a na rozdiel od kľukatých a úzkych chodieb, aké bývajú v iných jaskyniach, Molnár János vyniká priestrannými komorami a miernymi prúdmi, ktoré nadchnú každého, kto jaskyne vstúpi.

