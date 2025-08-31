Šesťtýždňové prázdniny boli nekonečné, teraz všetko letí. Vedec prezradil, ako v dospelosti spomalíte čas - Dobré noviny
Šesťtýždňové prázdniny boli nekonečné, teraz všetko letí. Vedec prezradil, ako v dospelosti spomalíte čas
Šesťtýždňové prázdniny boli nekonečné, teraz všetko letí. Vedec prezradil, ako v dospelosti spomalíte čas

— Foto: Unsplash/Fahrad Norouzi, Omer Haktan Bulut

Stačí urobiť jednu malú zmenu.

„Prečo, dokelu, tie roky plynú tak rýchlo? Keď som bol malý, zdalo sa všetko nekonečné, a čím som starší, čas zo dňa na deň letí rýchlejšie…“  Takéto a podobné úvahy zrejme viedol niekedy už každý z nás. Nevešajte však hlavu. Veda totiž na ne pozná odpoveď a má dokonca i návod na to, ako si aj v tej relatívne rýchlej dospelosti minúty citeľne predĺžite.

Foto: unsplash/Age Barros

Odpoveď je v skutočnosti celkom jednoduchá. Ako vysvetľuje psychológ zaoberajúci sa expanziou času a všímavosťou Steve Taylor, naše vnímanie času je veľmi flexibilné a subjektívne a s pribúdajúcim vekom sa naoko zrýchľuje, pretože máme čoraz menej nových skúseností. Naše vnímanie je tak akoby menej ‚živé‘. 

„Je celkom bežné, že ľudia hlásia počas detstva oveľa pomalšie plynutie času. Sám mám jasnú spomienku na to, ako som dokončil základnú školu a šesť týždňov vzdialený deň, keď som mal nastúpiť na strednú, sa mi zdal strašne ďaleko. Šesťtýždňové prázdniny mi vtedy pripadali podobne dlhé ako šesť mesiacov môjho dospelého života,“ podotýka v článku uverejnenom v Psychology Today.

Podľa vedca je to dané hlavne tým, že ako deti sme neustále vystavení množstvu nových informácií a skúseností. Deti zároveň vnímajú svet omnoho intenzívnejšie, a tak sa im ich okolie javí neporovnateľne živšie. Vnímanie sveta sa nám však s pribúdajúcimi rokmi automatizuje, a tak postupne našu detskú citlivosť na okolie strácame. „V dôsledku toho, že absorbujeme čoraz menej informácií a náš čas je menej nabitý novými poznatkami, plynie rýchlejšie,“ vysvetľuje Taylor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Len jedna malá zmena

Tento proces však môžete úspešne zvrátiť, stačí, keď sa podľa renomovaného psychológa zameriate na jednu vec.

