Keď uvidel Slovenku s modrými očami, podlomili sa mu nohy. Mario Cimarro a Broňa priznávajú ťažké časy
Úprimné slová prekvapili fanúšikov.
Bola to láska ako z rozprávky – do Slovenky sa zahľadela hviezda telenovely. Na pláži v Miami sa začal príbeh, ktorý trval celé roky a priniesol aj malú dcérku. Dnes však modelka Broňa Gregušová priznáva, že po boku Maria Cimarra prežíva náročné obdobie a fanúšikovia jej vyjadrili veľkú vlnu podpory.
Slovenka na pláži
Broňa Gregušová sa preslávila v roku 2015 ako finalistka Miss Slovensko, po ktorej sa vybrala na dráhu moderátorky Fashion TV. Kariérne plány jej nabúrala osudná dovolenka v Miami, kde ju prvýkrát uvidela hviezda telenoviel – Mario Cimarro. Ako herec kedysi priznal pre Dobré rádio, Slovenku stretol po „mnohých a mnohých rokoch pokusov a omylov“. Nikdy vraj nezabudne, ako uvidel na pláži v Miami nádhernú ženu.
„Mala pauzu v robote a na bicykli si robila selfíčka. Povedal som si: ‚Ach bože, poď jej niečo povedať‘. Odhodlal som sa, prišiel som k nej a oslovil som ju. ‚Ahoj, ja som fakt dobrý fotograf! Ak mi dovolíš, spraviť ti fotku, určite nebudeš ľutovať.‘ Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy. Vybral som telefón a ukázal som jej niektoré fotografie, ktoré som vytvoril. Ona si ich pozrela a povedala: ‚Tebe to skutočne ide. Ok, môžeš ma odfotiť.‘ Potom sme si vymenili čísla, začali si písať... až kým som ju jedného dňa neprekvapil tým, že som prišiel za ňou na Slovensko,“ zaspomínal si herec, ktorého si Slováci pamätajú najmä z telenovely Skrytá vášeň.
Sny o svadbe
Cimarrovi a Slovenke vo vzťahu nezabránil ani 20-ročný vekový rozdiel a pomerne rýchlo sa Broňa rozhodla presťahoval za veľkú mláku. O niekoľko mesiacov neskôr ju Mario požiadal o ruku a pre Dobré rádio sa rozrozprával aj o svadbe. „Svadba bude. Mojím snom vždy bolo, aby som si Broňu zobral v Benátkach,“ hovoril ešte v roku 2023, keď dvojica vychovávala spoločnú dcérku. „Ona je ako malý anjel,“ usmieval sa hrdý otec.
Hoci dvojica na verejnosti aj sociálnych sieťach vyzerala bez problémov, Broňa Gregušová dnes otvorene hovorí o tom, že prežíva náročné obdobie.