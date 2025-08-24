Prežila útok pitbulov, dnes vyzerá úžasne. Vendulka Utešitelka z Básnikov odišla na Západ ako v špionážnom filme - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Prežila útok pitbulov, dnes vyzerá úžasne. Vendulka Utešitelka z Básnikov odišla na Západ ako v špionážnom filme
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Oprah Winfrey / Ilustračné foto.

Plnené vajíčka, po ktorých sa u vás doma len zapráši. Oprah Winfrey ich pripravuje svojmu manželovi

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Marek Blažek a Jan Kraus.

Si môj foter alebo nie? pýtal sa v správe. Nemanželský syn Jana Krausa si myslel, že otec je mŕtvy

Báru Basikovú pred jej démonmi zachránili deti.

Muž jej vydeľoval jedlo, potom utiekol za inou. Báru Basikovú pred jej krutými démonmi zachránili deti

Zuzana Marošová urobila za vzťahom s Karolom Mellom definitívnu bodku.

Keď ušli, mala 24 rokov a mesiac pred pôrodom. Zuzana Marošová sa po vzťahu s mafiánom nechce tváriť ako obeť

Zuzka Tlučková si zaspomínala na Ivana Krajíčka.

Na to, čo tam vyviedol Krajíček, nikdy nezabudne. Tlučková na svadbu so Skrúcaným spomína s úsmevom

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

SLEDUJE NÁS 207 475 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Prežila útok pitbulov, dnes vyzerá úžasne. Vendulka Utešitelka z Básnikov odišla na Západ ako v špionážnom filme

Zábery z filmu.
Zábery z filmu. — Foto: YouTube/Multimedia Computer, Promo fotografie k filmu Jak básníci přicházejí o iluze - Filmové studio Barrandov

Ilegálne robila modelku, pracovala so známymi umelcami a podarilo sa jej preraziť aj v USA.

Narodila sa v Prahe, pred kamerou stála, už keď mala 15 rokov a keď si v komédii Sněženky a machři zahrala krásnu Mariku, o jej budúcej profesii bolo rozhodnuté. Evu Jeníčkovú nakoniec preslávila úloha Vendulky Utešitelky z Básnikov, ktorou vraj bude už navždy. V roku 1991 odišla do USA, žije tam dodnes a hoci kariérne žala úspech za úspechom, život pre ňu pripravil aj niekoľko tvrdých skúšok.

Ponuka, ktorá sa neodmieta

„Prekáža Sylvesterovi Stallonovi, že ho spájajú s Rockym a Rambom? Odfotím sa s fanúšikmi, poflirtujem a mám radosť, že ľudia majú radosť,“ odpovedá známa herečka s úsmevom na tvári každému, kto sa jej pýta, aké to je ostať už navždy spätá s jednou filmovou postavou. Len o tri roky neskôr ako zažiarila v obľúbenej komédii, sa pritom jej život od základov zmenil.

Herečka najskôr dostala ponuku ísť študovať do Londýna, ale nakoniec sa rozhodla pre Ameriku, kam odišla pár mesiacov pred nežnou revolúciou vďaka Fulbrightovmu štipendiu. Pomohla jej ho vybaviť americká kultúrna atašé.

Záber z filmu.
Foto: Promo fotografie k filmu Jak básníci přicházejí o iluze - Filmové studio Barrandov

Objavila skutočnú slobodu

„Podarilo sa jej to za neuveriteľných 10 dní. Ručne napísanú správu mi na konci novembra 1987 priniesol jej šofér. Bolo to ako zo špionážneho filmu. Písalo sa tam - Fulbrightovo štipendium možné. Môžeš odísť 15. januára? Navštívila som ju a vysvetlila, že odletieť z komunistického Československa za mesiac a pol sa mi určite nepodarí. A naozaj, trvalo to cez rok a pol,“ zaspomínala si pre iDnes.cz herečka, ktorá mala v tom čase len 23 rokov.

Odchod do USA pre ňu znamenal skutočnú slobodu a tú si aj adekvátne užívala. Výmenou za hodiny spevu pracovala pre svoju učiteľku, ilegálne robila modelku a jediné, čo ju brzdilo, boli peniaze. Účinkovala v hudobných klipoch, pracovala so známymi umelcami, hrala na Broadwayi, vedela spievať aj tancovať a vďaka tomu sa uplatnila aj v iných muzikáloch.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.