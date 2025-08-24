Prežila útok pitbulov, dnes vyzerá úžasne. Vendulka Utešitelka z Básnikov odišla na Západ ako v špionážnom filme
Ilegálne robila modelku, pracovala so známymi umelcami a podarilo sa jej preraziť aj v USA.
Narodila sa v Prahe, pred kamerou stála, už keď mala 15 rokov a keď si v komédii Sněženky a machři zahrala krásnu Mariku, o jej budúcej profesii bolo rozhodnuté. Evu Jeníčkovú nakoniec preslávila úloha Vendulky Utešitelky z Básnikov, ktorou vraj bude už navždy. V roku 1991 odišla do USA, žije tam dodnes a hoci kariérne žala úspech za úspechom, život pre ňu pripravil aj niekoľko tvrdých skúšok.
Ponuka, ktorá sa neodmieta
„Prekáža Sylvesterovi Stallonovi, že ho spájajú s Rockym a Rambom? Odfotím sa s fanúšikmi, poflirtujem a mám radosť, že ľudia majú radosť,“ odpovedá známa herečka s úsmevom na tvári každému, kto sa jej pýta, aké to je ostať už navždy spätá s jednou filmovou postavou. Len o tri roky neskôr ako zažiarila v obľúbenej komédii, sa pritom jej život od základov zmenil.
Herečka najskôr dostala ponuku ísť študovať do Londýna, ale nakoniec sa rozhodla pre Ameriku, kam odišla pár mesiacov pred nežnou revolúciou vďaka Fulbrightovmu štipendiu. Pomohla jej ho vybaviť americká kultúrna atašé.
Objavila skutočnú slobodu
„Podarilo sa jej to za neuveriteľných 10 dní. Ručne napísanú správu mi na konci novembra 1987 priniesol jej šofér. Bolo to ako zo špionážneho filmu. Písalo sa tam - Fulbrightovo štipendium možné. Môžeš odísť 15. januára? Navštívila som ju a vysvetlila, že odletieť z komunistického Československa za mesiac a pol sa mi určite nepodarí. A naozaj, trvalo to cez rok a pol,“ zaspomínala si pre iDnes.cz herečka, ktorá mala v tom čase len 23 rokov.
Odchod do USA pre ňu znamenal skutočnú slobodu a tú si aj adekvátne užívala. Výmenou za hodiny spevu pracovala pre svoju učiteľku, ilegálne robila modelku a jediné, čo ju brzdilo, boli peniaze. Účinkovala v hudobných klipoch, pracovala so známymi umelcami, hrala na Broadwayi, vedela spievať aj tancovať a vďaka tomu sa uplatnila aj v iných muzikáloch.