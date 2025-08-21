Žena z neporiadku šalie a muž si ho ani nevšime. Vedci konečne vedia, prečo túto dôležitú vec vnímame inak - Dobré noviny
Žena z neporiadku šalie a muž si ho ani nevšime. Vedci konečne vedia, prečo túto dôležitú vec vnímame inak
Dalibor Janda s manželkou a so synom.

Smrť syna mu niektorí z brandže priali. Dalibor Janda prežil najväčší trest len vďaka láske

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Žena z neporiadku šalie a muž si ho ani nevšime. Vedci konečne vedia, prečo túto dôležitú vec vnímame inak

— Foto: Unsplash/Alexander Mass, Sherise Van Dyk

Nová štúdia prináša zaujímavé vysvetlenie.

Prídete domov po náročnom dni a čo nevidíte. Všade, kam vám zablúdi pohľad, sa niečo váľa. Kusy oblečenia lemujú stoličky i vaňu, po zemi sú pohádzané ponožky, v kuchyni neumytý riad, na stole šmuhy a ani kúpeľňa na tom nie je najlepšie. A to ešte musíte variť, robiť si s deťmi úlohy a tie menšie okúpať a uložiť spať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Hele-Mai Alamaa (@helemai.photography)

Už-už máte na mále, aby ste nevybuchli, keď zrazu vidíte partnera, ako v tomto ‚bordeli‘ spokojne funguje a vôbec ho to nevyrušuje. Prečo to tak je a čo robiť, aby ste si doma dokázali naozaj oddýchnuť? Vedci konečne majú na tieto naliehavé situácie efektívne riešenie.

Špirála stresu a kortizol

Podľa vedcov totiž nejde len o neporiadok ako taký. Za ženské prežívanie neporiadku a chaosu v domácnosti v skutočnosti môže mentálne preťaženie, ktoré sa u nich v prípade, že sa nachádzajú v neupratanom priestore, objavuje omnoho častejšie ako u mužov. Zatiaľ čo muži v neporiadku fungovať dokážu – neprekáža im predsa vo vykonávaní ničoho, na čo sú zvyknutí – u žien dáva neporiadok do pohybu takzvanú špirálu stresu.

Foto: Unsplash/OSPAN ALI

Jedinečná štúdia sa zamerala na 60 manželských párov, z ktorých obaja manželia boli pracujúci a mali aspoň jedno dieťa žijúce v spoločnej domácnosti. Dvojice mali čo najvernejšie opísať domácnosť, v ktorej žijú. Zaujímavosťou je, že keď žena považovala domácnosť za neporiadnu či nehostinnú, hladina kortizolu jej počas dňa stúpala, čo sa následne odrazilo na depresívnej nálade. Po práci zostávalo telo namiesto uvoľnenia pod tlakom. Naopak ženy, ktoré boli so svojím domovom spokojné (buď mali doma poriadok alebo neporiadok nevnímali ako záťaž), mali kortizol v norme a počas dňa sa im dokonca znížil. U väčšiny mužov to neplatilo, resp. spojenie stresu či diskomfortu s neporiadkom v dome sa u nich nenašlo. 

Prečo to tak je?

