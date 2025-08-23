Keď ochorela, nevedela, koľko bolesti dokáže uniesť. Superstaristka Gabriela Gunčíková verí v uzdravenie
Viackrát som pochybovala o svojej existencii, priznala speváčka.
„Si úžasná,“ odkázala Lucie Bílá svojej speváckej kolegyni, ktorá prerazila aj za veľkou mlákou. Niekdajšia superstaristka Gabriela Gunčíková žiari v svetlách reflektorov, no v zákulisí si nesie aj svoj vlastný kríž – roky bojuje s chronickým ochorením, o ktorom by ste to možno ani netušili.
Dostala aj Haberu
Bola 17-ročnou gymnazistkou a keď prišla na kasting do Československej SuperStar, povedala jediné: „Prepáčte, budem trochu kričať.“ Svojim silným hlasom odrovnala všetkých porotcov vrátane Paľa Haberu a fanúšikovia šou ju nakoniec dostala až do finále.
Hoci ju v poslednom kole porazil Lukáš Adamec, Gabrielina kariéra sa rozbehla – stala objavom roka v českom Slávikovi, účinkovala v muzikáloch a v roku 2016 reprezentovala Českú republiku aj na Eurovision Song Contest. Okrem toho sa však rozhodla skúsiť šťastie za oceánom a v roku 2014 na Floride vyhrala konkurz do kapely Trans-Siberian Orchestra.
Koľko bolesti sa dá uniesť
V Amerike už zostala, v súčasnosti vystupuje pod menom Gabriela Gun a stala sa členkou populárnej švédskej skupiny Ghost. Na sociálnych sieťach Gabrielu sleduje vyše 100-tisíc fanúšikov, s ktorými sa delí o svoje životné radosti, ale aj bolesti. Hoci to na nej na prvý pohľad nie je vidieť, už roky bojuje s chronickým ochorením.