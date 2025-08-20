Chcete mať vlasy ako princezná Kate? Celebritný kaderník a expertka prezradili, čo je jej tajomstvom
Niektorých prekvapí, ktorý faktor má pri zdravých vlasoch najväčší význam.
Princezná z Walesu je pre mnohých stelesnením kráľovskej elegancie a okrem pôvabu, ušľachtilého vystupovania a oblečenia, ktorým neraz vyrazí dych, sú jej najvýraznejšou korunou krásy zdravé a husté vlasy. Nejednu ženu už zaujímalo, čomu Kate Middleton vďačí za takú bujnú hrivu – jej tajomstvo pritom spočíva v úplne bežných veciach.
Má dôkladnú rutinu
Špecialistka na vlasy a vlasovú pokožku pre popredné svetové značky Eva Proudman poznamenala, že lesk a dĺžka princezniných vlasov v žiadnom prípade nie sú výsledkom náhody. O dlhú hrivu sa totiž podľa nej treba svedomito starať bez ohľadu na to, či patríte do kráľovskej rodiny alebo nie.
„Jednoducho povedané, čím sú vlasy dlhšie, tým sú staršie a náchylnejšie na poškodenie, najmä pri končekoch. Takže nieto pochýb, že Kate pri starostlivosti o ne dbá na dôslednosť, hydratáciu a samotným jadrom jej každodennej rutiny je ochranný šampón spolu s kondicionérom,“ vysvetlila expertka pre magazín Hello!.
Zamerajte sa na 3 veci
Nevyhnutnosťou sú podľa nej aj pravidelné návštevy kaderníctva, kde vlasy podstrihnú a v prípade, že si ich farbíte, oživia aj ich odtieň. Tým najdôležitejšími faktormi sú však tie, ktoré v podstate ovplyvňujú chod celého organizmu a hoci to niektorých možno zaskočí, ide najmä o zdravú stravu.