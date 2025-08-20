Chcete mať vlasy ako princezná Kate? Celebritný kaderník a expertka prezradili, čo je jej tajomstvom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chcete mať vlasy ako princezná Kate? Celebritný kaderník a expertka prezradili, čo je jej tajomstvom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Keď ju muž opustil pre mladšiu, pri šoférovaní plakávala. Zuzana Bydžovská už vie, čo je v živote dôležité

Ilustračné foto.

Každý mesiac vám cinkne o sto eur viac. Desaťtisíce Slovákov dostanú pridané, nemusia urobiť nič navyše

Charlotte Luna Urban s manželom.

Transrodová modelka našla šťastie napriek slovenským zákonom: Odmala som chcela byť ženou v manželstve

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Hana Gregorová je s bývalým manželom doteraz v kontakte. Vpravo s Gassanom v roku 1974.

Ani nevieš, ako mi chýbaš. Hana Gregorová si s exmanželom posiela esemesky, pretože život ide ďalej

Rasťo Sokol a Andy Kraus vo filme Kraj sveta Istanbul / V šou Dobre vedieť

Ženil sa primladý a po 27 rokoch si nemali čo povedať. Rasťa Sokola mrzelo, že ženy nevedia povedať prepáč

Iva vo filme Zápisník zmizelého (1979), na jednom pódiu s Richardom Müllerom

S Müllerom túžila mať deti, on sa s ňou rozišiel cez SMS. Iva Bittová už vie, že len jedna láska je večná

Poučte sa z mojich chýb, hovorí po zhubnom nádore. Zuzka Vačková už vie, čo spôsobuje aj luxusné pitie

Jozef a Mária Banášovci.

Ako si to so mnou vydržala? pýtal sa. Mária odpustila Jozefovi Banášovi aj neveru, ktorá bolela

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánskom bosovi Linde Čongrády (vpravo na mieste činu po poprave svojho manžela Petra Čongrádyho).

Podzámska ho nesmie kontaktovať. Matej Chren našiel šťastie pri vdove po mafiánovi, ktorá nemá zlozvyky

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

SLEDUJE NÁS 207 491 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chcete mať vlasy ako princezná Kate? Celebritný kaderník a expertka prezradili, čo je jej tajomstvom

Kate Middleton / Ilustračné foto.
Kate Middleton / Ilustračné foto. — Foto: Wikimedia Commons/Ian Jones, Freepik/freepik

Niektorých prekvapí, ktorý faktor má pri zdravých vlasoch najväčší význam.

Princezná z Walesu je pre mnohých stelesnením kráľovskej elegancie a okrem pôvabu, ušľachtilého vystupovania a oblečenia, ktorým neraz vyrazí dych, sú jej najvýraznejšou korunou krásy zdravé a husté vlasy. Nejednu ženu už zaujímalo, čomu Kate Middleton vďačí za takú bujnú hrivu – jej tajomstvo pritom spočíva v úplne bežných veciach.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Má dôkladnú rutinu

Špecialistka na vlasy a vlasovú pokožku pre popredné svetové značky Eva Proudman poznamenala, že lesk a dĺžka princezniných vlasov v žiadnom prípade nie sú výsledkom náhody. O dlhú hrivu sa totiž podľa nej treba svedomito starať bez ohľadu na to, či patríte do kráľovskej rodiny alebo nie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

„Jednoducho povedané, čím sú vlasy dlhšie, tým sú staršie a náchylnejšie na poškodenie, najmä pri končekoch. Takže nieto pochýb, že Kate pri starostlivosti o ne dbá na dôslednosť, hydratáciu a samotným jadrom jej každodennej rutiny je ochranný šampón spolu s kondicionérom,“ vysvetlila expertka pre magazín Hello!.

Zamerajte sa na 3 veci

Nevyhnutnosťou sú podľa nej aj pravidelné návštevy kaderníctva, kde vlasy podstrihnú a v prípade, že si ich farbíte, oživia aj ich odtieň. Tým najdôležitejšími faktormi sú však tie, ktoré v podstate ovplyvňujú chod celého organizmu a hoci to niektorých možno zaskočí, ide najmä o zdravú stravu.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.