Nie je to dobre, ty nie si takáto, vravel jej. Anna Rakovská prekonala depresiu vďaka svojmu Robovi
Dobré noviny
Nie je to dobre, ty nie si takáto, vravel jej. Anna Rakovská prekonala depresiu vďaka svojmu Robovi
Nie je to dobre, ty nie si takáto, vravel jej. Anna Rakovská prekonala depresiu vďaka svojmu Robovi

— Foto: Instagram@anic.jakab.rakovska

Obľúbená herečka dlho nevedela, čo sa s ňou deje. Zmeny v myslení pripisovala tehotenstvu a pôrodu.

Tehotenstvo a prvé roky materstva si v spomienkach namiesto radosti spája s ťažkou klinickou depresiou. Herečka Anna Rakovská dlho netušila, čo sa jej v živote deje, k doktorovi sa rozhodla ísť až na apel jedného človeka.

Foto: Instagram @anic.jakab.rakovska

Choroba, o ktorej dnes otvorene hovorí aj v inscenácii Outcast, sa jej do života vlúdila ešte krátko pred otehotnením. „Nevedela som, že to je to a do toho prišli dve deti,“ prehovorila teraz otvorene v podcaste Svoja som_FM s Dominikou Haškovou herečka, ktorá v tom čase pre pandémiu koronavírusu musela odložiť bokom aj prácu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Slzy Janka Borodáča (@slzy_jb)

„Mala som rozoskúšanú hru v Astorke, nádhernú postavu, vo štvrtom alebo piatom mesiaci som to mala odpremiérovať, ale prišiel covid a zavreli sa všetky divadlá,“ poznamenala Prešovčanka. Stratu práce znášala veľmi ťažko.

Skončil sa svet

„Bola to fakt vec, na ktorú som sa strašne tešila, boli sme úžasná partia, hrozne ma to napĺňalo. Bol to taký cieľ, na ktorý som sa trošku upla, potom som si to musela pustiť z hlavy. Chvíľku mi vyskakovalo aj také, že bože, už nikdy sa k tomu nedostanem. Skončil sa svet. A miešala sa do toho aj tá samotná depresia, ktorá sama o sebe prináša myšlienky totálnej ničoty a bezvýchodiskovosti,“ priznala Anna Jakab Rakovská, ktorá si v tom čase začala všímať, že s ňou niečo nie je v poriadku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anic Jakab Rakovska (@anic.jakab.rakovska)

„Boli to všelijaké signály a boli veľmi zlé,“ vraví dnes s odstupom. Zmeny v myslení a pocitoch však pripisovala hormonálnym zmenám, ktorými si ženy v tehotenstve a po pôrode bežne prechádzajú.

Podal jej ruku

„Prichádzalo veľmi veľa signálov, no nevedela som nájsť tú silu a odhodlanie k niekomu ísť, pretože som ešte stále mala zakódované, že, preboha, veď to snáď nie je to, to je určite spojené s nejakými hormónmi a s tou náročnou situáciou, že som s deťmi sama a že nevládzem,“ hovorí Rakovská, ktorá za pomoc vďačí najmä jednému človeku.

