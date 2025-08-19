Recept sa naučil v šou Pečie celé Slovensko. Skvelé langoše od Juraja Baču prekonajú aj tie z kúpaliska
Od porotkýň obľúbenej relácie sa naučil, že nie je hanba pomáhať si pri pečení receptom.
Do šou Pečie celé Slovensko sa Juraj Bača dostal úplnou náhodou. Na konkurz bol pozvaný ako náhradník za moderátora, ktorý sa nedostavil, ukrutne sa sústredil, aby nič nepokazil a hoci prisadol roládu, ktorú mal v rámci skúšky predať divákom, úlohu moderátora napokon získal. Okrem množstva zážitkov si zo šou odniesol aj novú vášeň - pečenie. Recepty už skúša doma sám, no pridávať ingrediencie len tak „od oka“ si zatiaľ netrúfa.
Domov si nosil technické výzvy
„Začal som piecť. Povedal som si, že sú tam top cukrári Slovenska, tak tam hádam nebudem sedieť v karavane a čítať si, tak som sa začal učiť. Kardinál rez som upiekol, fajnové langoše viem piecť, crème brûlée...“ vymenoval v rozhovore pre Fun Rádio obľúbený herec a moderátor.
Z pľacu si domov priniesol niektoré recepty a technické výzvy, doma podľa nich pečie a od porotkýň sa naučil, že nie je hanba pomáhať si papierom. Na rodinných oslavách si však tento prístup dokáže len veľmi ťažko obhájiť.
„Prídem, začnem to vážiť, dôjde mama a povie - Ale, to môžeš aj od oka, príde švagriná, povie - To môžeš aj rukou vymiesť. Nie! Je to v tom recepte napísané,“ obhájil sa známy moderátor a podelil sa aj o recept na vynikajúce langoše, ktoré sa naučil pripravovať vďaka moderovaniu obľúbenej relácie.