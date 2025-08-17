Najviac ich je na mieste, ktoré by nik nečakal. Len na Muráni však sysle prídu až k vám a jedia vám z ruky - Dobré noviny
Najviac ich je na mieste, ktoré by nik nečakal. Len na Muráni však sysle prídu až k vám a jedia vám z ruky
Najviac ich je na mieste, ktoré by nik nečakal. Len na Muráni však sysle prídu až k vám a jedia vám z ruky

— Foto: Facebook/Syslovisko.sk, reprofoto Instagram @skrpcom_nahorach

Ak sa k nim chcete priblížiť, mali by ste však dodržiavať niekoľko zásad.

Hodiny ležal na lúke s pripraveným foťákom a kôpkou slnečnice v ruke a trpezlivo čakal. Postupne sa Ervínovi Haplovi podarilo urobiť zábery mladých sysľov a plaché hlodavce si časom naňho zvykli. Bolo to pred ôsmimi rokmi a Ervín ani netušil, akú radosť neskôr urobí mnohým návštevníkom Muránskej planiny. Na tamojšie pastviny ľudia odvtedy prichádzajú rok čo rok, aby sa s rozkošnými syslíkmi stretli. Málokto však vie, že muránske sysľovisko nie je ani zďaleka to najväčšie na Slovensku. Je to však jediné miesto, kde sa sysle odvážia podísť až k vám a zobrať si semiačko slnečnice priamo z vašej ruky.

„Keď som sem pred piatimi rokmi prišla pracovať, sysľovisko už bolo zabehnuté, sysle boli pekne rozšírené po lúke, somáriky, ovce a kravy im udržiavali nízku trávu,“ hovorí pre iStream Gabriela Benčúriková, ktorá sa na Muránskom sysľovisku venuje envirovýchove.

Foto: Facebook/Syslovisko.sk

Potrava pre dravé vtáky

Ako vraví, sysle boli na Biele vody pri Muráni v roku 2000 reintrodukované, teda opätovne prinesené. V minulosti sa tam syseľ bežne vyskytoval, no vtedy sa tam hospodárilo inak – pasienky a lúky spásal dobytok a bola tam neustále udržiavaná nízka tráva, čo sysle pre spokojný život potrebujú. „Nutne na seba potrebujú vidieť, aby dokázali spolu žiť a aby vôbec prežili,“ ozrejmuje Benčúriková. So zmenou obhospodarovania pasienkov, keď zvieratá postupne umiestnili do družstiev, sysle postupne uhynuli. V roku 2000 ich síce na Muránsku planinu opäť vrátili, vtedy mali ale slúžiť najmä ako potrava pre dravé vtáky. Ervínovi však na malých hlodavcoch tak záležalo, že pasienok spolu s ďalšími nadšencami vyčistil a rozšíril, a tak vytvoril pre sysle optimálne podmienky, v ktorých aj napriek tomu, že naďalej slúžia i ako potrava, dodnes prosperujú – a spolu s nimi aj ďalšie druhy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sysľovisko park (@syslovisko)

„Syseľ je takzvaný dáždnikový druh. Znamená to, že vytvára akýsi dáždnik, pod ktorého ochranou dokážu prežívať aj iné druhy. Keď sa staráme o sysľa a poskytujeme mu ochranu, prosperujú z toho aj ďalšie živočíchy a rastliny. Na Bielych vodách takto vznikli miesta pre život rôznych plazov, žiab, netopierov a veľa druhov hmyzu. Slnečnicou, ktorú sem prinesú návštevníci a ktorú sysle nezjedia, sa živia vtáky, prilietajú sem pinky, strnádky a trasochvosty. Netopiere sa sem chodia napiť do jazierka, v ktorom na jar nachádzame aj vajíčka žiab, a sú tu aj rybky či vážky. Sysľami sa živia krkavce, jastraby, myšiaky, chodia ich loviť líšky aj divé mačky,“ vymenúva Gabriela a jedným dychom opisuje, ako u sysľov na Muráni prebieha bežný letný deň.

