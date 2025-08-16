Existuje miesto, kde takmer nepoznajú alergie. Od útleho detstva robia veci inak ako my na Slovensku - Dobré noviny
Existuje miesto, kde takmer nepoznajú alergie. Od útleho detstva robia veci inak ako my na Slovensku
Existuje miesto, kde takmer nepoznajú alergie. Od útleho detstva robia veci inak ako my na Slovensku

Foto: Freepik; Wikimedia commons (ilamont.com)

Pred viac ako 150 rokmi bola senná nádcha známa ako „aristokratická choroba“.

Zdá sa, že v dnešnom svete sa alergiám nedá uniknúť. Či už ide o peľ, zvieraciu srsť alebo potraviny, čoraz viac ľudí zápasí s nádchou, svrbením očí, ekzémami či astmou. No existuje miesto, kde alergiami ľudia takmer vôbec netrpia a ako uviedol Washington Post, vedci stále skúmajú, čo sa od nich môže naučiť zvyšok sveta.

Iné detstvo

Ak by ste prišli na sever americkej Indiany, narazili by ste na komunitu Amišov, ktorá je jednou z najmenej alergických populácií, aké boli v rozvinutom svete kedy namerané. „Vo všeobecnosti má v USA astmu asi 8 až 10 percent detí. U amišských detí sú to pravdepodobne len 1 až 2 percentá,“ vysvetlila Carole Oberová, predsedníčka katedry ľudskej genetiky na Chicagskej univerzite.

Prečítajte si tiež: Pravdu o svojej rodine sa dozvedela, až keď utiekla. Emma odišla od Amišov, ktorí jej nikdy neodpustili

Amiši žijú tradičným spôsobom života, často na malých mliečnych farmách, bez áut a s koňmi ako dopravným prostriedkom. Ich deti odmalička behajú po dvoroch a trávia čas v stajniach medzi zvieratami. Práve to podľa vedcov môže byť ich najväčšou ochranou pred alergiami. Na porovnanie Hutteriti, ďalšia tradičná poľnohospodárska komunita v USA, majú podobný genetický pôvod, no ich deti do stajní chodia až ako tínedžeri. Výsledok? U Hutteritov je výskyt alergií aj astmy výrazne vyšší.

Farmársky prach

Keď vedci porovnali domáci prach oboch komunít, v amišských domácnostiach našli až sedemkrát viac mikroorganizmov. Tento „farmársky prach“ obsahuje baktérie a látky z hospodárskych zvierat a krmiva, ktoré nie sú nebezpečné, ale účinne „trénujú“ imunitný systém, aby na alergény nereagoval prehnane.

Prečítajte si tiež: Starne vaše srdce rýchlejšie ako vy? Jeho biologický vek zistíte vďaka novej kalkulačke celkom jednoducho

Experimenty na myšiach ukázali, že tie, ktoré vdýchli prach z amišských domov, mali pri kontakte s alergénmi výrazne slabšie príznaky podobné astme. „Ide o mikróby, prospešné baktérie, ktoré kolonizujú črevá a ďalšie slizničné povrchy, ktoré zohrávajú významnú úlohu,“ vysvetlila Järvinen-Seppová, riaditeľka Centra pre potravinové alergie na University of Rochester Medical Center, ktorá prezradila, ako tento výskum môže pomôcť deťom po celom svete.

