Manželstvo vám môže zachrániť jednoduchý zvyk. Pravidlo troch hodín naberá na popularite, mení životy
Trik si obľúbili tisíce ľudí.
V uponáhľanom svete plnom povinností a neustáleho pípania notifikácií sa večery často strácajú v tichom zvuku posúvania prstom po obrazovke. Čas, ktorý by mohol patriť partnerovi, sa nenápadne míňa – a spolu s ním aj príležitosť udržiavať blízkosť.
Ako uvádza portál Metro, influencerka Rachel Higginsová našla so svojím manželom jednoduchý spôsob, ako to zmeniť. Volá sa „pravidlo trojhodinového večera“ – a podľa nej môže zachrániť aj vaše manželstvo.
Ako na to prišli?
Rachel a jej manžel si uvedomili, že po uložení dcéry do postele zvyknú len bezmyšlienkovite sedieť na gauči s telefónmi v ruke. Posledné tri hodiny dňa sa preto rozhodli rozdeliť na tri rovnako dôležité časti:
1. Produktívna hodina
„Začíname rýchlym uprataním kuchyne alebo drobných vecí z dňa, potom sa pustíme do niečoho, čo sme odkladali,“ povedala Rachel svojim sledovateľom na TikToku.
2. Hodina pre vzťah
Telefóny idú bokom a dvojica sa venuje iba sebe. „Dať si spolu sprchu, zabávať sa, zahrať sa... Čokoľvek, čo nás spojí,“ vysvetlila.
3. Hodina len pre seba
Tu ide o osobné hobby či relax, ktorý sa vo vzťahoch často zanedbáva. „Ja zvyčajne čítam knihu alebo si vymaľovávam,“ dodala Rachel.