Manželstvo vám môže zachrániť jednoduchý zvyk. Pravidlo troch hodín naberá na popularite, mení životy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Manželstvo vám môže zachrániť jednoduchý zvyk. Pravidlo troch hodín naberá na popularite, mení životy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Katka Ščevlíková a Samo Tomeček.

Keď zostala sama s dvomi deťmi, prekonala svoje obavy. Katka z Milujem Slovensko vie, aké je to páliť mosty

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 531 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Manželstvo vám môže zachrániť jednoduchý zvyk. Pravidlo troch hodín naberá na popularite, mení životy

— Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @cookie_studio

Trik si obľúbili tisíce ľudí.

V uponáhľanom svete plnom povinností a neustáleho pípania notifikácií sa večery často strácajú v tichom zvuku posúvania prstom po obrazovke. Čas, ktorý by mohol patriť partnerovi, sa nenápadne míňa – a spolu s ním aj príležitosť udržiavať blízkosť.

Ako uvádza portál Metro, influencerka Rachel Higginsová našla so svojím manželom jednoduchý spôsob, ako to zmeniť. Volá sa „pravidlo trojhodinového večera“ – a podľa nej môže zachrániť aj vaše manželstvo.

Ako na to prišli?

Rachel a jej manžel si uvedomili, že po uložení dcéry do postele zvyknú len bezmyšlienkovite sedieť na gauči s telefónmi v ruke. Posledné tri hodiny dňa sa preto rozhodli rozdeliť na tri rovnako dôležité časti:

1. Produktívna hodina

„Začíname rýchlym uprataním kuchyne alebo drobných vecí z dňa, potom sa pustíme do niečoho, čo sme odkladali,“ povedala Rachel svojim sledovateľom na TikToku.

@rachelleehiggins if you’re stuck in a rut with your evenings try this! i saw someone do something similar to this a while ago but can’t remember who! #marriage #1sttimeparents #newyearsgoals ♬ original sound - Rachel Higgins

2. Hodina pre vzťah

Telefóny idú bokom a dvojica sa venuje iba sebe. „Dať si spolu sprchu, zabávať sa, zahrať sa... Čokoľvek, čo nás spojí,“ vysvetlila.

3. Hodina len pre seba

Tu ide o osobné hobby či relax, ktorý sa vo vzťahoch často zanedbáva. „Ja zvyčajne čítam knihu alebo si vymaľovávam,“ dodala Rachel.

Prečo to funguje?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.