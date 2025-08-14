Yxovi sa pripomenul v sne a všetkých dojal. Ďuďo z Hexu bol priateľ, na ktorého sa nedá zabudnúť
Od úmrtia populárneho hudobníka uplynulo 6 rokov.
Presne pred šiestimi rokmi nás navždy opustil spevák a skladateľ skupiny Hex Peter Dudák, ktorého všetci poznali pod prezývkou Ďuďo. Pri tejto príležitosti si na kamaráta zaspomínal basgitarista a zakladajúci člen kapely, Yxo Dohňanský. Najbližšiemu kamarátovi poslal do neba krásny odkaz a dojatý prezradil, ako sa mu dnes v noci Ďuďo nečakane pripomenul.
Ďuďo bojoval od leta 2018 s rakovinou pankreasu, ktorej napokon ako 46-ročný podľahol. „Cítime nekonečnú bolesť. Aj napriek tomu, že sme už dlhší čas boli konfrontovaní s krutou realitou, stále nevieme túto informáciu pochopiť. Ďakujeme za krásnych spoločných 30 rokov, nekonečné množstvo spoločnej radosti, zážitkov a všetkého, čo si nám v živote doprial,“ napísali vtedy členovia populárnej kapely, ktorých odchod ich kamaráta položil.
Plachý líder
Ďuďo pôsobil na pódiu placho, no práve on bol hudobným mozgom Hexu, ktorý dokázal skomponovať, zaranžovať a nahrať zdanlivo jednoduché skladby tak rafinovane, že sa všetkým okamžite dostali pod kožu. Sympatický tvorca sa pritom netajil svojou láskou k anglickej kapele The Cure, ktorej vplyv napokon preniesol i do vlastnej tvorby.
Yxo sa s Ďuďom poznal od dvoch rokov a všetko, čo sa mu v posledných mesiacoch života dialo, prežíval veľmi osobne. „Keď nám Ďuďo prvýkrát povedal, že má zdravotný problém, hovorili sme si, že to dá, že sa z toho dostane, veď je mladý a plný síl,“ poznamenal pre Hospodárske noviny hudobník.
Verili až do konca
Vtedy bol aj napriek nepriaznivej prognóze optimisticky naladený aj Ďuďo a všetci až do konca verili, že sa uzdraví. „Ešte aj posledné mesiace jeho života sme všetci dúfali, že sa veci budú zlepšovať,“ spomínal Yxo, ktorý pri najlepšom kamarátovi z detstva stál do poslednej chvíle jeho života.