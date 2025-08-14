Yxovi sa pripomenul v sne a všetkých dojal. Ďuďo z Hexu bol priateľ, na ktorého sa nedá zabudnúť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Yxovi sa pripomenul v sne a všetkých dojal. Ďuďo z Hexu bol priateľ, na ktorého sa nedá zabudnúť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Karol Duchoň s mamou Oľgou.

Si bordový a opuchnutý ako prasa, vyčítali mu. Karola Duchoňa chránila mama opičou láskou až do konca

Hádanka.

Obdivovala pohreby a babke na Kysuciach robila hanbu. Poznáte dievčinu, ktorá rada predávala zeleninu?

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Georgina Rodríguezová a Cristiano Ronaldo.

Bola chudobná upratovačka a o takom živote ani nesnívala. Georgina a Ronaldo oznámili krásnu správu

Vľavo Eva Vejmělková v druhej časti Fontány pre Zuzanu a vpravo v roku 2020 aj s Dušanom Rapošom

Mala 16 a ohovárali ju, že rozbila rodinu. Eva Vejmělková a Dušan Rapoš sú spolu dodnes vďaka jednému

Ivan Krajíček našiel šťastie pri manželke Márii.

Opitý jej vyspevoval pod oknom a potom zaspal v kríkoch. Ivan Krajíček sa pri Babuli stal lepším človekom

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Karol Mika s manželkou Magduškou;

Najhoršie bolo vidieť umierať dcéru. Doktor Karol Mika prežil 71 rokov s Magdou, ktorú si nemusel brať

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

SLEDUJE NÁS 207 541 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Yxovi sa pripomenul v sne a všetkých dojal. Ďuďo z Hexu bol priateľ, na ktorého sa nedá zabudnúť

— Foto: Instagram @yxohex

Od úmrtia populárneho hudobníka uplynulo 6 rokov.

Presne pred šiestimi rokmi nás navždy opustil spevák a skladateľ skupiny Hex Peter Dudák, ktorého všetci poznali pod prezývkou Ďuďo. Pri tejto príležitosti si na kamaráta zaspomínal basgitarista a zakladajúci člen kapely, Yxo Dohňanský. Najbližšiemu kamarátovi poslal do neba krásny odkaz a dojatý prezradil, ako sa mu dnes v noci Ďuďo nečakane pripomenul.

Foto: Facebook/Hex

Ďuďo bojoval od leta 2018 s rakovinou pankreasu, ktorej napokon ako 46-ročný podľahol. „Cítime nekonečnú bolesť. Aj napriek tomu, že sme už dlhší čas boli konfrontovaní s krutou realitou, stále nevieme túto informáciu pochopiť. Ďakujeme za krásnych spoločných 30 rokov, nekonečné množstvo spoločnej radosti, zážitkov a všetkého, čo si nám v živote doprial,“ napísali vtedy členovia populárnej kapely, ktorých odchod ich kamaráta položil.

Tomáš „Yxo“ Dohňanský a Peter „Ďuďo“ Dudák
Prečítajte si tiež: Strkal hlavu do piesku a všetko v sebe dusil. Yxo z Hexu má pre chlapov veľmi silný odkaz

Plachý líder

Ďuďo pôsobil na pódiu placho, no práve on bol hudobným mozgom Hexu, ktorý dokázal skomponovať, zaranžovať a nahrať zdanlivo jednoduché skladby tak rafinovane, že sa všetkým okamžite dostali pod kožu. Sympatický tvorca sa pritom netajil svojou láskou k anglickej kapele The Cure, ktorej vplyv napokon preniesol i do vlastnej tvorby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝙔𝙓𝙊 𝙗𝙖𝙨𝙨𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 & 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙧 𝙃𝙀𝙓 (@yxohex)

Yxo sa s Ďuďom poznal od dvoch rokov a všetko, čo sa mu v posledných mesiacoch života dialo, prežíval veľmi osobne. „Keď nám Ďuďo prvýkrát povedal, že má zdravotný problém, hovorili sme si, že to dá, že sa z toho dostane, veď je mladý a plný síl,“ poznamenal pre Hospodárske noviny hudobník.

Verili až do konca

Vtedy bol aj napriek nepriaznivej prognóze optimisticky naladený aj Ďuďo a všetci až do konca verili, že sa uzdraví. „Ešte aj posledné mesiace jeho života sme všetci dúfali, že sa veci budú zlepšovať,“ spomínal Yxo, ktorý pri najlepšom kamarátovi z detstva stál do poslednej chvíle jeho života.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.