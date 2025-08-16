Od otca podedil vlastnosť, ktorú si pri výchove vyčíta. Sajfa je doma mrzutý dedo, ktorý sa drží na uzde - Dobré noviny
Od otca podedil vlastnosť, ktorú si pri výchove vyčíta. Sajfa je doma mrzutý dedo, ktorý sa drží na uzde
V tomto nechcem byť ako on, hovorí rázne moderátor.

Je hrdým oteckom dvoch detí, čoskoro 6-ročnej Sáry a 3-ročného Šimona, s ktorými trávi celý svoj voľný čas a snaží sa im byť naozaj rodičom v pravom zmysle slova. V jednej veci však podľa vlastných slov stále má na čom pracovať. „Toto si vyčítam,“ priznal v podcaste Denníka N Otcovia v plienkach Sajfa, ktorý vraj okrem dobrých vlastností podedil po otcovi i jednu nezrelú črtu, na ktorú nie je ani zďaleka pyšný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď začuli zvuk kľúča, panikárili

Sajfov otec Peter bol vždy tichší typ, vedec, celý život pôsobiaci v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. Často bol kvôli práci preč, a tak s ním Sajfa netrávil toľko času, koľko sa snaží dávať svojim deťom dnes on. Napriek tomu mal však u malého Mateja a jeho brata veľkú autoritu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„My sme sa ho tak jemne báli. Štandardné 80. roky vyzerali tak, že keď sme v Devínskej Novej Vsi s bratmi začuli otvorenie výťahových dverí a následne kľúč v zámke, spanikárili sme, že je niekde rozsypané granko alebo iný neporiadok, a snažili sme sa to rýchlo zakryť. Potom prišiel otec a všetko sledoval. Jasné, že sme sa ho báli, no s odstupom času nám to už pripadalo prirodzené,“ prezradil v podcaste moderátor, ktorého mnohí na základe jeho vystupovania na verejnosti vnímajú ako veľkého pohoďáka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starý mrzutý dedo

Doma je však vraj skôr ticho a hovorí, iba keď ho niekto vyzve. „Tento mód asi súvisí v mojou prácou. Veronika (Veronika Cifrová Ostrihoňová, Sajfova manželka, pozn. red.) by povedala, že doma som starý mrzutý dedo,“ smeje sa Sajfa, ktorý podľa vlastných slov po otcovi zdedil i jednu nie celkom pozitívnu črtu, s ktorou sa však snaží aktívne pracovať.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

