Keď už humor nepomáha, upne sa na niečo iné. Bekim si občas musí pripomenúť, aby sa nebral vážne
Keď už humor nepomáha, upne sa na niečo iné. Bekim si občas musí pripomenúť, aby sa nebral vážne

Bekima povestný humor neopúšťa.
Bekima povestný humor neopúšťa. — Foto: Instagram @ bekimko

Známy komik po vážnej nehode na cyklistických pretekoch ochrnul.

Mal iba 17 rokov, keď sa mu za dramatických okolností zmenil život. Po nehode na bicykli zostal pripútaný na invalidný vozík, Bekima Aziriho však nehoda na lopatky nepoložila. Nikdy sa nevzdal a tvrdo bojoval o to, aby sa raz z vozíka postavil. V najťažších životných chvíľach sa komik upínal k svojmu povestnému zmyslu pre humor a vtip premenil na svoj najväčší tromf. V rozhovore pre Život ale prezradil aj to, čo mu pomáha vtedy, keď nestačí ani to.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humor môže premeniť aj bolesť

Bekim bol kedysi profesionálnym cyklistom, no jeho kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce a potom ochrnul. Odvtedy je na invalidnom vozíku. Napriek svojmu hendikepu však nezúfa a svoj život žije naplno.

Bekim Aziri žije pre dcérku Eliu.
Prečítajte si tiež: Dcéra nie je tvoja, písali mu zákeráci. Bekim ukázal, že aj chalan na vozíku dokáže mať normálny vzťah

„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, by som radšej chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ priznal ešte kedysi v rozhovore pre Nový Čas komik, ktorého všetci poznajú ako večne usmiateho mladého muža.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K svojmu zmyslu pre humor sa upínal aj v tých najťažších chvíľach. „Humor má tú silu premeniť aj bolesť na niečo, čo spája,“ hovorí a dodáva, že práve tie momenty v živote, kde si už povedal, že to nie je vtipné, mu najviac pomáhajú tvoriť. „Lebo práve tam sa často ukáže, že keď si tú situáciu spracujem a vrátim sa k nej s odstupom, môže z toho vzniknúť silný moment,“ vysvetľuje obľúbený komik, ktorý má nový standupový špeciál pod názvom Bekim: Neberme sa príliš vážne!.

Aj to zlé má svoj koniec

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.