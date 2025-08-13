Keď už humor nepomáha, upne sa na niečo iné. Bekim si občas musí pripomenúť, aby sa nebral vážne
Známy komik po vážnej nehode na cyklistických pretekoch ochrnul.
Mal iba 17 rokov, keď sa mu za dramatických okolností zmenil život. Po nehode na bicykli zostal pripútaný na invalidný vozík, Bekima Aziriho však nehoda na lopatky nepoložila. Nikdy sa nevzdal a tvrdo bojoval o to, aby sa raz z vozíka postavil. V najťažších životných chvíľach sa komik upínal k svojmu povestnému zmyslu pre humor a vtip premenil na svoj najväčší tromf. V rozhovore pre Život ale prezradil aj to, čo mu pomáha vtedy, keď nestačí ani to.
Humor môže premeniť aj bolesť
Bekim bol kedysi profesionálnym cyklistom, no jeho kariéru ukončila vážna nehoda na pretekoch, kde si zlomil stavce a potom ochrnul. Odvtedy je na invalidnom vozíku. Napriek svojmu hendikepu však nezúfa a svoj život žije naplno.
„Nebudem hovoriť, že mi to je jedno, samozrejme, by som radšej chcel chodiť. V živote si ale niektoré veci nevyberáme, takže sa nad tým nepozastavujem a nerozmýšľam, čo by bolo keby. Zobral som to hneď ako fakt,“ priznal ešte kedysi v rozhovore pre Nový Čas komik, ktorého všetci poznajú ako večne usmiateho mladého muža.
K svojmu zmyslu pre humor sa upínal aj v tých najťažších chvíľach. „Humor má tú silu premeniť aj bolesť na niečo, čo spája,“ hovorí a dodáva, že práve tie momenty v živote, kde si už povedal, že to nie je vtipné, mu najviac pomáhajú tvoriť. „Lebo práve tam sa často ukáže, že keď si tú situáciu spracujem a vrátim sa k nej s odstupom, môže z toho vzniknúť silný moment,“ vysvetľuje obľúbený komik, ktorý má nový standupový špeciál pod názvom Bekim: Neberme sa príliš vážne!.