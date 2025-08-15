Týchto päť vecí by som svojmu psovi nikdy nespravil, prezradil veterinár. Mnohí to však robia denne
Riskujú zdravie a bezpečnosť svojich miláčikov.
Britský veterinár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod prezývkou Ben the Vet, si vďaka svojim odborným videám získal slušnú popularitu. Zatiaľ čo v minulosti hodnotil samotné zvieratá či dokonca plemená, ktoré by si nikdy nezadovážil, v jednom z posledných videí si posvietil na päť zásadných pravidiel, ktoré by pri starostlivosti o svojho psa nikdy neporušil.
Hoci niektoré môžu majiteľom pripadať ako bežné návyky, v skutočnosti môžu ohroziť zdravie či dokonca život ich miláčika.
5. Nikdy by svojho psa nepúšťal na voľno pri ceste
Ben si dodnes pamätá desivý moment, keď videl, ako pes len zázrakom prežil zrážku s dodávkou. Napriek tomu, že nakoniec vyviazol bez zranení, jeho majitelia si z tejto situácie nevzali ponaučenie a už o pár týždňov ho venčili na tom istom mieste.
Upozorňuje však, že žiadny pes, nech je akokoľvek poslušný, nie je imúnny voči náhlym podnetom – hlasné trúbenie, bežiaca mačka či neočakávaný pohyb ho môžu vystrašiť a spôsobiť tragédiu.
4. Nikdy by psovi nedával kosti ani parohy na hryzenie
Mnohí majitelia sú presvedčení, že kosti sú pre psov prirodzenou pochúťkou. Ben však hovorí o bolestivých prípadoch, keď musel psom odstraňovať úlomky kostí zo žalúdka alebo ich liečiť pre zlomené zuby. „Najčastejšie vidím psov s fraktúrami premolárov, čo je nesmierne bolestivé a často vedie k vzniku infekcií či nutnosti extrakcie zuba,“ vysvetľuje veterinár.