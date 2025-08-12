Tak toto je kráľovná polievok, chvália ho. Poctivú fazuľovicu Šimona Kána dotvára chuť čerstvého chleba
Šimon svojim receptom potešil každého nadšenca tradičných jedál.
K vareniu ho priviedla náhoda a dnes ho vďaka tomu na Instagrame sleduje viac ako 100-tisíc ľudí, ktorí sa jeho tvorby nevedia nabažiť. Mladý Šimon Kán sa totiž svojim svojím kulinárskym talentom neraz vyrovná aj ostrieľaným profesionálom a pritom má len 17 rokov. Namiesto túlania sa po uliciach trávi čas pri hrncoch a varechách a motivuje tým aj ostatných rovesníkov.
Inšpiruje ho samotné varenie
„Ak ide o tradičné jedlá, tak sa snažím držať receptov. Väčšinou hľadám čo najtradičnejší postup, takže kým niečo nájdem, prehľadám skoro celý internet. Ale tým, že chcem neustále napredovať, skúšam aj nové veci. Baví ma byť kreatívny, takže často si vymýšľam vlastné recepty,“ prezradil v rozhovore pre Refresher.
Najradšej pripravuje kura na paprike, inšpiruje ho samotný proces varenia a okrem toho, že rád stavia na klasiku, sa nebojí tradičné recepty pripraviť aj v novom šate. Podobne to bolo aj v prípade kyslej fazuľovej polievky, ktorá si získala srdcia mnohých milovníkov poctivých jedál.
„Tak toto je kráľovná polievok a s domácim chlebíkom je to absolútne nebo. Utekám na trhovisko po veľkú strakatú fazuľu,“ napísal k receptu do komentárov jeden z fanúšikov mladého kuchára.