Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Prežili zázrak a bola to láska na prvý pohľad. Jakub Jablonský a Peťa Dubayová dali dcérke nádherné meno

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

Pri nástupe do dôchodku zažila poriadny šok. Zdena Studenková sa za veľký stres napokon patrične odmenila

Petra Vajdová.

Rodičom krvácalo srdce, ale neopustili ju. Petra Vajdová má po náročnom období opäť dôvod na úsmev

Dcéra, mama a druhá manželka Karola Duchoňa pri jeho hrobe / Karol Duchoň

Duchoň si ju zobral 10 dní po rozvode. Zvuková majsterka Alena verila, že prekliateho speváka zachráni

Hádanka.

Mama ho usadila na múrik a povedala, že otec odišiel. Z chlapca zo slušnej rodiny vyrástol obľúbený Slovák

Milan Ondrík a Anna Javorková ako Mikuláš Černák a Žofia Černáková / Vladimír Černák

Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni

Napísala Phoebe z Priateľov, že ju dabuje, no dopadlo to neslávne. Bibiana Ondrejková sa už hlasom nechváli

Tomáš Tatar s manželkou Veronikou.

So staršou partnerkou sa dočkali zázraku. Tomáš Tatar a Veronika prežívajú najkrajšie obdobie života

SLEDUJE NÁS 207 562 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak

Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad.
Zábery zo seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad. — Foto: Reprofoto YouTube/Hollywood Heritage 1960s, Promo fotografie k seriálu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad - CBS Paramount Network Television

Svojou úlohou v známom seriáli inšpirovala tisíce žien po celom svete.

Nikdy nemala v úmysle stať sa herečkou a predsa ju dnes každý pozná ako nezameniteľnú forenznú vedkyňu zo známej kriminálky NCIS: Námorný vyšetrovací úrad. Pauley Perrette, ktorá v obľúbenom seriáli stvárnila gotičku Abby, sa neplánovane stala vzorom pre mnohé mladé dievčatá. Sama sa pritom niekoľkokrát stretla so smrťou a v súkromí bojovala s oveľa náročnejšími životnými situáciami, než bolo ukončenie jej hereckej kariéry, ktoré viacerých šokovalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ᒪIᑎᗪᗩ (@_linda_l._)

Privyrábala si ako barmanka

Pauley podľa informácií týždenníka Us Weekly pôvodne študovala psychológiu, sociológiu a kriminológiu s nádejou, že sa neskôr pridá k FBI. Veci sa však vyvinuli úplne inak, ako čakala. Počas štúdia si privyrábala ako barmanka, na hlave nosila výrazné číro, ktorým upútala pozornosť jedného castingového agenta a na jeho odporúčanie sa neskôr presťahovala do Los Angeles, aby tam skúsila šťastie.

Objavovala sa v reklamách a videoklipoch, získavala menšie herecké úlohy a v roku 2003 dostala príležitosť stvárniť forenznú vedkyňu Abby, ktorá jej navždy zmenila život. Stala sa jednou z najobľúbenejších a najznámejších televíznych hviezd a hoci takúto životnú cestu nikdy neplánovala, rozhodla sa, že v nej bude pokračovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Pauley Perrette (@thepauleyp)

Abby efekt

Moja postava bola zrazu medzinárodne známa a nebolo to náhodou. Veľa som o nej premýšľala, pretože som vedela, že má potenciál byť skvelým vzorom pre mladé dievčatá. Dnes tomu hovoria Abby efekt. Tisíce a tisíce mladých žien sa venujú matematike, prírodným vedám a forenznej medicíne aj kvôli postave, ktorú som hrala, a ja som na to nesmierne hrdá,“ uviedla pre magazín Hello! bývalá herečka, ktorá svoju slávu využívala aj na boj za občianske práva a záchranu zvierat.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.