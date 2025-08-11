Pamätáte si gotičku Abby z NCIS? Už párkrát oklamala smrť, skončila s herectvom a vyzerá úplne inak
Svojou úlohou v známom seriáli inšpirovala tisíce žien po celom svete.
Nikdy nemala v úmysle stať sa herečkou a predsa ju dnes každý pozná ako nezameniteľnú forenznú vedkyňu zo známej kriminálky NCIS: Námorný vyšetrovací úrad. Pauley Perrette, ktorá v obľúbenom seriáli stvárnila gotičku Abby, sa neplánovane stala vzorom pre mnohé mladé dievčatá. Sama sa pritom niekoľkokrát stretla so smrťou a v súkromí bojovala s oveľa náročnejšími životnými situáciami, než bolo ukončenie jej hereckej kariéry, ktoré viacerých šokovalo.
Privyrábala si ako barmanka
Pauley podľa informácií týždenníka Us Weekly pôvodne študovala psychológiu, sociológiu a kriminológiu s nádejou, že sa neskôr pridá k FBI. Veci sa však vyvinuli úplne inak, ako čakala. Počas štúdia si privyrábala ako barmanka, na hlave nosila výrazné číro, ktorým upútala pozornosť jedného castingového agenta a na jeho odporúčanie sa neskôr presťahovala do Los Angeles, aby tam skúsila šťastie.
Objavovala sa v reklamách a videoklipoch, získavala menšie herecké úlohy a v roku 2003 dostala príležitosť stvárniť forenznú vedkyňu Abby, ktorá jej navždy zmenila život. Stala sa jednou z najobľúbenejších a najznámejších televíznych hviezd a hoci takúto životnú cestu nikdy neplánovala, rozhodla sa, že v nej bude pokračovať.
Abby efekt
„Moja postava bola zrazu medzinárodne známa a nebolo to náhodou. Veľa som o nej premýšľala, pretože som vedela, že má potenciál byť skvelým vzorom pre mladé dievčatá. Dnes tomu hovoria Abby efekt. Tisíce a tisíce mladých žien sa venujú matematike, prírodným vedám a forenznej medicíne aj kvôli postave, ktorú som hrala, a ja som na to nesmierne hrdá,“ uviedla pre magazín Hello! bývalá herečka, ktorá svoju slávu využívala aj na boj za občianske práva a záchranu zvierat.